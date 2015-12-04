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Μη διαθέσιμο πλέον

ηχείο σύνδεσης με Bluetooth®

AS351/12

4

| (36) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Απελευθερώστε τη μουσική σας και φορτίστε το τηλέφωνο Android

Το AS351/12 της Philips συνδυάζει κορυφαίο ήχο με υπέροχη εμφάνιση. Τοποθετήστε το τηλέφωνο Android για αναπαραγωγή και φόρτιση ή φορτίστε μια δεύτερη συσκευή μέσω USB. Το ηχείο συνοδεύεται από το Songbird, για να συγχρονίζετε εύκολα μουσική μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτό το ηχείο σύνδεσης

Απελευθερώστε τη μουσική σας και φορτίστε το τηλέφωνο Android

  • για Android

Έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα FlexiDock για φιλοξενία/φόρτιση τηλεφώνου Android

Έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα FlexiDock για φιλοξενία/φόρτιση τηλεφώνου Android

Το σύστημα Philips FlexiDock είναι ιδανικό για τηλέφωνα Android. Είναι έξυπνα σχεδιασμένο ώστε να φιλοξενεί τα περισσότερα τηλέφωνα Android, είτε η υποδοχή σύνδεσης του τηλεφώνου βρίσκεται στο κάτω μέρος, είτε στο πλάι, είτε ακόμη και στην κορυφή. Η εξαιρετική αυτή ευελιξία είναι η πρώτη στο είδος της, ειδικά για τα τηλέφωνα Android που κυκλοφορούν από διαφορετικούς κατασκευαστές, χωρίς τυποποιημένη θέση και προσανατολισμό για την υποδοχή σύνδεσης micro USB. Επίσης, η βάση είναι προσαρμόσιμη για να στηρίζει το τηλέφωνο τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη θέση, ώστε να τοποθετείτε το τηλέφωνο Android στο κέντρο του ηχείου.

Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth από συσκευή Android

Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth από συσκευή Android

Ακούστε όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια από ένα ηχείο που προσφέρει εκπληκτικό ήχο. Αυτό το ηχείο σύνδεσης Philips αναπαράγει μουσική από τις συσκευές σας Android μέσω Bluetooth. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή DockStudio της Philips, και το Bluetooth θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα συνδέεται κάθε φορά που θα τοποθετείτε τη συσκευή σας στη βάση σύνδεσης. Απολαύστε πανίσχυρο ήχο υψηλής ποιότητας με αξεπέραστη άνεση - δύσκολα θα βρείτε προϊόν με τόσο εξαιρετική ποιότητα ήχου.

Φορτίστε τη δεύτερη φορητή σας συσκευή μέσω USB

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

36

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

04/12/2015

Italia

Italia

Da guerrilla

Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

25/08/2012

Italia

Italia

Piccolo ma sorprendente!

Forse la prima docking station per dispositivi Android, sorprende positivamente per la qualita' del suono. Nonostante le piccole dimensioni, la musica, sia via bluetooth che tramite ingresso analogico su minijack, viene riprodotta in modo chiaro e con un'estensione verso i bassi che difficilmente ci si potrebbe aspettare viste le dimensioni del sistema. Trova posto in qualsiasi bagaglio, anche "a mano" e si puo' alimentare anche a batterie. Ricarica, ovviamente, il dispositivo android colegato al connettore micro USB principale e un secondo dispositivo tramite la presa USB standard disponibile sul retro. Un ingegnoso sistema a scorrimento permette di adattare l'AS351 al proprio cellulare o tablet. Consigliato a chi viaggia, come me!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

19/06/2013

Nederland

Nederland

mooi product

mooi apparaat met mooi geluid. ik vindt het alleen erg jammer dat er geen afstandbediening bij zit. ik dat op de dockingstation voor de Iphone wel. er dat is erg handig

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS351 docking-luidspreker met Bluetooth®

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.