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Μη διαθέσιμο πλέον
AS170/12
Μεταδώστε τη μουσική σας και φορτίστε το τηλέφωνο Android
Ακούστε πεντακάθαρο ήχο, καθώς το ηχείο AS170 φορτίζει γρήγορα το τηλέφωνο Android σας. Είναι συμβατό με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, για να μεταδίδετε μουσική απλά και εύκολα - μπορεί ακόμα και να σας ξυπνήσει με τραγούδια από το ραδιόφωνο.
Bluetooth®
για Android
FM
6 W
Η βελτιωμένη έκδοση του FlexiDock της Philips διαθέτει υποδοχή micro USB και είναι ιδανική για οποιοδήποτε τηλέφωνο Android. Ο μηχανισμός σύνδεσης ταιριάζει τέλεια με όλα τα τηλέφωνα Android, χάρη στο σχεδιασμό με τις ομαλές και στρογγυλεμένες άκρες του και προσφέρει μέγιστες δυνατότητες προσαρμογής. Απλά σύρετε την υποδοχή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή περιστρέψτε την, ώστε να ταιριάζει σε κάθε θέση ή προσανατολισμό της θύρας Micro USB στο τηλέφωνό σας. Αυτή η εξαιρετική ευελιξία είναι η πρώτη στο είδος της και προορίζεται ειδικά για τηλέφωνα Android από διαφορετικούς κατασκευαστές, χωρίς τυποποιημένη θέση και προσανατολισμό της υποδοχής micro USB.
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.
Το widget Bluetooth Audio Connect της Philips είναι διαθέσιμο για λήψη από το Google Play και σας επιτρέπει να συνδεθείτε και κάνετε εύκολα σύζευξη της κινητής συσκευής σας με οποιαδήποτε συσκευή ήχου με τεχνολογία Bluetooth της Philips. Πατήστε το widget για να προσθέσετε, να κάνετε σύζευξη και να συνδεθείτε αυτόματα σε οποιαδήποτε συσκευή ήχου Philips με τεχνολογία Bluetooth. Μετά τη σύζευξη μπορείτε επίσης να μετονομάσετε και να αλλάξετε τα εικονίδια. Το widget σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε αρκετές συσκευές ήχου της Philips, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε τις διάφορες συσκευές Bluetooth με ευκολία. Απλά πατήστε το για να επιλέξετε τη συσκευή ήχου της Philips που θέλετε και να ξεκινήσετε τη ροή του ήχου.
2.0
από 5
2
Κριτικές
gabiarias1234
29/03/2014
España
no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente
Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas
Η αξιολογηση έγινε για AS170 altavoz base inalámbrico
Η αξιολογηση έγινε για AS170 altavoz base inalámbrico
josecamartin
31/12/2013
España
BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR
El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.
Η αξιολογηση έγινε για AS170 altavoz base inalámbrico
Η αξιολογηση έγινε για AS170 altavoz base inalámbrico