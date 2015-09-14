ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία συσκευασίας
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία συσκευασίας

Μη διαθέσιμο πλέον

βάση σύνδεσης ασύρματου ηχείου

AS130/12

4.3

| (10) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Μεταδώστε τη μουσική σας και φορτίστε το τηλέφωνο Android

Το ηχείο AS130 μεταδίδει μουσική υψηλής ποιότητας μέσω Bluetooth και μπορεί να φορτίσει τα τηλέφωνα Android γρήγορα και απλά.

Δείτε όλα τα οφέλη

Μεταδώστε τη μουσική σας και φορτίστε το τηλέφωνο Android

  • Bluetooth®

  • για Android

  • 6 W

Έξυπνα σχεδιασμένο σύστημα FlexiDock για φιλοξενία τηλεφώνων Android

Η βελτιωμένη έκδοση του FlexiDock της Philips διαθέτει υποδοχή micro USB και είναι ιδανική για οποιοδήποτε τηλέφωνο Android. Ο μηχανισμός σύνδεσης ταιριάζει τέλεια με όλα τα τηλέφωνα Android, χάρη στο σχεδιασμό με τις ομαλές και στρογγυλεμένες άκρες του και προσφέρει μέγιστες δυνατότητες προσαρμογής. Απλά σύρετε την υποδοχή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή περιστρέψτε την, ώστε να ταιριάζει σε κάθε θέση ή προσανατολισμό της θύρας Micro USB στο τηλέφωνό σας. Αυτή η εξαιρετική ευελιξία είναι η πρώτη στο είδος της και προορίζεται ειδικά για τηλέφωνα Android από διαφορετικούς κατασκευαστές, χωρίς τυποποιημένη θέση και προσανατολισμό της υποδοχής micro USB.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Widget εύκολης σύζευξης μέσω Bluetooth για τηλέφωνο Android

Το widget Bluetooth Audio Connect της Philips είναι διαθέσιμο για λήψη από το Google Play και σας επιτρέπει να συνδεθείτε και κάνετε εύκολα σύζευξη της κινητής συσκευής σας με οποιαδήποτε συσκευή ήχου με τεχνολογία Bluetooth της Philips. Πατήστε το widget για να προσθέσετε, να κάνετε σύζευξη και να συνδεθείτε αυτόματα σε οποιαδήποτε συσκευή ήχου Philips με τεχνολογία Bluetooth. Μετά τη σύζευξη μπορείτε επίσης να μετονομάσετε και να αλλάξετε τα εικονίδια. Το widget σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε αρκετές συσκευές ήχου της Philips, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε τις διάφορες συσκευές Bluetooth με ευκολία. Απλά πατήστε το για να επιλέξετε τη συσκευή ήχου της Philips που θέλετε και να ξεκινήσετε τη ροή του ήχου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.3

από 5

10

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

14/09/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Fantastica docking station

Docking station con un grande sound,preciso e senza vibrazioni. Carica lo smartphone egregiamente,bello e utile l'orologio.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS130 sistema docking con altoparlanti wireless

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS130 sistema docking con altoparlanti wireless

24/11/2015

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

volver a poner en catalogo o alguno similar

todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS130 altavoz base inalámbrico

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS130 altavoz base inalámbrico

01/12/2013

Deutschland

Deutschland

handlich - praktisch - gut

Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.