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Μη διαθέσιμο πλέον
Μεταδώστε τη μουσική σας και φορτίστε το τηλέφωνο Android
Το ηχείο AS130 μεταδίδει μουσική υψηλής ποιότητας μέσω Bluetooth και μπορεί να φορτίσει τα τηλέφωνα Android γρήγορα και απλά.
Bluetooth®
για Android
6 W
Η βελτιωμένη έκδοση του FlexiDock της Philips διαθέτει υποδοχή micro USB και είναι ιδανική για οποιοδήποτε τηλέφωνο Android. Ο μηχανισμός σύνδεσης ταιριάζει τέλεια με όλα τα τηλέφωνα Android, χάρη στο σχεδιασμό με τις ομαλές και στρογγυλεμένες άκρες του και προσφέρει μέγιστες δυνατότητες προσαρμογής. Απλά σύρετε την υποδοχή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή περιστρέψτε την, ώστε να ταιριάζει σε κάθε θέση ή προσανατολισμό της θύρας Micro USB στο τηλέφωνό σας. Αυτή η εξαιρετική ευελιξία είναι η πρώτη στο είδος της και προορίζεται ειδικά για τηλέφωνα Android από διαφορετικούς κατασκευαστές, χωρίς τυποποιημένη θέση και προσανατολισμό της υποδοχής micro USB.
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.
Το widget Bluetooth Audio Connect της Philips είναι διαθέσιμο για λήψη από το Google Play και σας επιτρέπει να συνδεθείτε και κάνετε εύκολα σύζευξη της κινητής συσκευής σας με οποιαδήποτε συσκευή ήχου με τεχνολογία Bluetooth της Philips. Πατήστε το widget για να προσθέσετε, να κάνετε σύζευξη και να συνδεθείτε αυτόματα σε οποιαδήποτε συσκευή ήχου Philips με τεχνολογία Bluetooth. Μετά τη σύζευξη μπορείτε επίσης να μετονομάσετε και να αλλάξετε τα εικονίδια. Το widget σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε αρκετές συσκευές ήχου της Philips, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε τις διάφορες συσκευές Bluetooth με ευκολία. Απλά πατήστε το για να επιλέξετε τη συσκευή ήχου της Philips που θέλετε και να ξεκινήσετε τη ροή του ήχου.
4.3
από 5
10
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Zaffy96
14/09/2015
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Fantastica docking station
Docking station con un grande sound,preciso e senza vibrazioni. Carica lo smartphone egregiamente,bello e utile l'orologio.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
jesusgonji
24/11/2015
España
Επαληθευμένος αγοραστής
volver a poner en catalogo o alguno similar
todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AS130 altavoz base inalámbrico
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AS130 altavoz base inalámbrico
RobertW
01/12/2013
Deutschland
handlich - praktisch - gut
Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AS130 Kabelloses Lautsprecherdock
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AS130 Kabelloses Lautsprecherdock