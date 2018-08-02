2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
AJT5300W/12
Bluetooth®
Καθολική φόρτιση
Διπλό ξυπνητήρι
Ψηφιακός συντονισμός FM
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σταθερή και ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.
Αυτό το ηχείο διαθέτει μια θύρα USB. Αν η μπαταρία του smartphone σας εξαντλείται, είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε καθ' οδόν, αυτό το φορητό ηχείο σας επιτρέπει να φορτίσετε τις φορητές σας συσκευές, απλά και εύκολα.
Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
3.3
από 5
8
Κριτικές
skippytje
02/08/2018
België
Επαληθευμένος αγοραστής
Mooi design
Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Klokradio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Klokradio
manni19
21/01/2018
Deutschland
Prima Weckradio
Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Radiowecker
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Radiowecker
Giovanni2002
25/06/2016
Nederland
Dit product het prima eigenschappen
Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Klokradio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Klokradio