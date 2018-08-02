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  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
  • Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας

Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι

AJT5300W/12

3.3
| (8) Κριτικές
Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας
Ξεκινήστε τη μέρα σας με τη συσκευή σας πλήρως φορτισμένη, με το AJT5300W. Αυτό το ραδιορολόι λειτουργεί και ως ασύρματο ηχείο που μεταδίδει μουσική από οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth. Η ενσωματωμένη βάση φορτίζει οποιοδήποτε smartphone, iPhone ή Android, ενώ κοιμάστε.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ακούστε ασύρματη μουσική και φορτίστε το smartphone σας

  • Bluetooth®

  • Καθολική φόρτιση

  • Διπλό ξυπνητήρι

  • Ψηφιακός συντονισμός FM

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, σταθερή και ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία επιτρέπει εύκολη ασύρματη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth, ώστε να μπορείτε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή, καθώς και από iPod ή iPhone, σε ηχείο με δυνατότητα Bluetooth.

Θύρα USB για τη φόρτιση συσκευών

Θύρα USB για τη φόρτιση συσκευών

Αυτό το ηχείο διαθέτει μια θύρα USB. Αν η μπαταρία του smartphone σας εξαντλείται, είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε καθ' οδόν, αυτό το φορητό ηχείο σας επιτρέπει να φορτίσετε τις φορητές σας συσκευές, απλά και εύκολα.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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3.3

από 5

8

Κριτικές

3
2

02/08/2018

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

Mooi design

Geluid alarm is zeer stil dat kon veel beter. Mooi design. Mogelijkheid 2de alarmklokinstelling. Telefoon koppelen via bleutooth Optie smartphone opladen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Klokradio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Klokradio

21/01/2018

Deutschland

Deutschland

Prima Weckradio

Gutes Design, guter Klang, Anzeige gut zu erkennen. Einstellungen nicht ganz einfach.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Radiowecker

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Radiowecker

25/06/2016

Nederland

Nederland

Dit product het prima eigenschappen

Pluspunten Design Geluid Gebruiksgemak Het is een fijne wekker Met een prachtige Design

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Klokradio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJT5300W Klokradio

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.