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Μη διαθέσιμο πλέον
AJL308/12
Ξυπνήστε με τη φωτογραφία των αγαπημένων σας προσώπων
Θέλετε να προσθέσετε νόημα στην καθημερινότητά σας, έχοντας στο πλευρό σας μια αγαπημένη φωτογραφία ή τραγούδι; Το ραδιορολόι Philips με την έγχρωμη οθόνη 7" και την εύχρηστη υποδοχή κάρτας USB/SD μπορεί να σας βοηθήσει ξεκινήσετε καλά τη μέρα σας.
Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
Χάρη στη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη μουσική και φωτογραφίες μέσω των υποδοχών USB και κάρτας SD.
Απολαύστε την προβολή των φωτογραφιών σας ενώ ακούτε την αγαπημένη σας μουσική ή ραδιοφωνικό σταθμό FM. Απλά επιλέξτε "Photo with music" (Φωτογραφία με μουσική) από το μενού και στη συνέχεια χαλαρώστε και απολαύστε και τα δύο ταυτόχρονα. Το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips διαθέτει υποδοχές USB και κάρτας μνήμης SD ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική MP3 και WMA και να προβάλετε τις αγαπημένες σας ψηφιακές εικόνες στην οθόνη LCD.
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2.3
από 5
7
Κριτικές
Swakke62
17/05/2016
België
Eén van de betere die ik al heb gehad!
Deze zouden ze terug op de markt moeten brangen, eventueel een DAB+ uitvoering.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJL308 Klokradio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJL308 Klokradio
Blue4719
14/10/2011
Nederland
zeer tevreden
Wij hebben twee clockradio's in ons bezit ik vindt het alleen een minpunt dat de adapters vrij snel stuk waren we hebben ze alle twee al moeten vervangen en ik vindt de adapters vrij duur het had wel iets goedkoper gekunt
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJL308 Klokradio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJL308 Klokradio
pauld
28/11/2010
België
Goed maar bij te sturen
Clock radio werkt perfect maar niet te lang. Deze van ons heeft het 2 jaar gedaan en dan plots geen geluid en later geen beeld meer. Voor een clockradio heeft dit een korte levensduur maar anderzijds veelzijdig, verschillende aangename geluiden om mee wakker te worden en 2 programma's om te wekken, super. 1 minpunt is de fotogallerij, deze kan je met een memorcard laten afspelen maar de kaart kan niet gelezen worden door de computer. De kaart wordt door het fototoestel aangemaakt en er kunnen geen foto's opgeladen worden. Blijkbaar is het toestel niet meer te verkrijgen in de handel en toestellen van de concurentie zijn meestal duurder en niet zo veelzijdig als dit toestel.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJL308 Klokradio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJL308 Klokradio