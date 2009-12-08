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Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι

AJL305/12

2.6

| (5) Κριτικές

1 βραβείο

Κομψό ρολόι-ραδιόφωνο με φωνητικά μηνύματα

Ένας έξυπνος και κομψός σύντροφος που σας επιτρέπει να καταγράφετε φωνητικά μηνύματα για τα μέλη της οικογένειάς σας, στην προσωπική θυρίδα του καθενός. Το ραδιορολόι της Philips, επιτραπέζιο ή με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο, παρέχει επίσης ρολόι, ραδιόφωνο και λειτουργία slideshow φωτογραφιών.

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και έγχρωμη οθόνη

Κομψό ρολόι-ραδιόφωνο με φωνητικά μηνύματα

Προσωπικές θυρίδες φωνητικών μηνυμάτων για έως 5 μέλη της οικογένειας

Εγγραφή ψηφιακών φωνητικών υπενθυμίσεων διάρκειας έως 2 λεπτών

Πέντε έγχρωμες οθόνες 3,8 εκ. (1,5") για μικρογραφίες φωτογραφιών

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-7246484

Κριτικές

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2.6

από 5

5

Κριτικές

4

08/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

STYLISH AND UP TO DATE

THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.

Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Clock Radio

Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Clock Radio

16/10/2011

France

France

moyen

Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil

Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Radio-réveil

Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Radio-réveil

23/06/2013

Nederland

Nederland

Lastig foto's programmeren

Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N

Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Klokradio

Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Klokradio

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.