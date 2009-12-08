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Μη διαθέσιμο πλέον
AJL305/12
Κομψό ρολόι-ραδιόφωνο με φωνητικά μηνύματα
Ένας έξυπνος και κομψός σύντροφος που σας επιτρέπει να καταγράφετε φωνητικά μηνύματα για τα μέλη της οικογένειάς σας, στην προσωπική θυρίδα του καθενός. Το ραδιορολόι της Philips, επιτραπέζιο ή με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο, παρέχει επίσης ρολόι, ραδιόφωνο και λειτουργία slideshow φωτογραφιών.
Βραβεία
2.6
από 5
5
Κριτικές
GENN
08/12/2009
United Kingdom
STYLISH AND UP TO DATE
THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.
Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Clock Radio
Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Clock Radio
jamas
16/10/2011
France
moyen
Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil
Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Radio-réveil
Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Radio-réveil
Fredflintstone
23/06/2013
Nederland
Lastig foto's programmeren
Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N
Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Klokradio
Η αξιολογηση έγινε για AJL305 Klokradio