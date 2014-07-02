ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση

Μη διαθέσιμο πλέον

σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone

AJ7245D/12

4.7

| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική

Ξεκινήστε τη μέρα σας με αυτήν τη βάση σύνδεσης Philips. Διαθέτει σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρα μπάσα, έξοδο 20W RMS και βάση iPod/iPhone με υποδοχή Lightning. Και με τη δωρεάν εφαρμογή Philips, θα ξυπνάτε πάντοτε με κέφι.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτό το σύστημα σύνδεσης iPod/iPhone

Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone

  • FM, διπλό ξυπνητήρι

  • 20W, αποθήκευση ώρας και αφύπνισης

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.

Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS

Συνολική ισχύς εξόδου 20W RMS

H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.7

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

02/07/2014

Italia

Italia

Prodotto veramente ottimo

Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

07/09/2013

Italia

Italia

Eccellente

Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

19/08/2013

Italia

Italia

Prodotto dalle caratteristiche buone

Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.