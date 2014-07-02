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Μη διαθέσιμο πλέον
Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική
Ξεκινήστε τη μέρα σας με αυτήν τη βάση σύνδεσης Philips. Διαθέτει σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρα μπάσα, έξοδο 20W RMS και βάση iPod/iPhone με υποδοχή Lightning. Και με τη δωρεάν εφαρμογή Philips, θα ξυπνάτε πάντοτε με κέφι.
με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
FM, διπλό ξυπνητήρι
20W, αποθήκευση ώρας και αφύπνισης
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.
Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.
H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
4.7
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
cisco75
02/07/2014
Italia
Prodotto veramente ottimo
Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Eiger
07/09/2013
Italia
Eccellente
Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ste972
19/08/2013
Italia
Prodotto dalle caratteristiche buone
Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7245D Docking station per iPod/iPhone