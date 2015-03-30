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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος

Μη διαθέσιμο πλέον

σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

2

| (2) Κριτικές

Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική

Φορτίστε το iPod/iPhone/iPad μέσω της υποδοχής Lightning και ακούστε μουσική με πλούσιο και καθαρό ήχο. Αυτό το κομψό ραδιορολόι σας ξυπνάει στην ώρα σας, ενώ διαθέτει και μια επιπλέον θύρα USB που σας επιτρέπει να φορτίζετε μια επιπλέον συσκευή.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτό το σύστημα σύνδεσης iPod/iPhone/iPad

Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone/iPad

  • Θύρα USB για φόρτιση

  • 8W, FM, διπλό ξυπνητήρι

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Οδηγός ηχείου νεοδυμίου, για πλούσιο και καθαρό ήχο

Συνολική ισχύς εξόδου 8W RMS

Συνολική ισχύς εξόδου 8W RMS

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 8W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.0

από 5

2

Κριτικές

5
4
2

30/03/2015

Nederland

Nederland

Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg

Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.

Η αξιολογηση έγινε για AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

Η αξιολογηση έγινε για AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

25/03/2016

France

France

Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!

Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)

Η αξιολογηση έγινε για AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Η αξιολογηση έγινε για AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.