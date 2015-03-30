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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ7050D/12
Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική
Φορτίστε το iPod/iPhone/iPad μέσω της υποδοχής Lightning και ακούστε μουσική με πλούσιο και καθαρό ήχο. Αυτό το κομψό ραδιορολόι σας ξυπνάει στην ώρα σας, ενώ διαθέτει και μια επιπλέον θύρα USB που σας επιτρέπει να φορτίζετε μια επιπλέον συσκευή.
με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone/iPad
Θύρα USB για φόρτιση
8W, FM, διπλό ξυπνητήρι
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone/iPad μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 8W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
2.0
από 5
2
Κριτικές
PeterGJonesy
30/03/2015
Nederland
Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg
Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.
Η αξιολογηση έγινε για AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
Η αξιολογηση έγινε για AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
DomBatt
25/03/2016
France
Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!
Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)
Η αξιολογηση έγινε για AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Η αξιολογηση έγινε για AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad