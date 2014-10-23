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Μη διαθέσιμο πλέον

σταθμός σύνδεσης για iPod/iPhone

AJ7045D/12

2.5

| (2) Κριτικές

Ξυπνήστε με υπέροχους ήχους από το iPod/iPhone

Ξεκινήστε την κάθε μέρα με την αγαπημένη σας μουσική από το iPod/iPhone, με την υποδοχή Lightning. Με ενσωματωμένα ηχεία ανάκλασης μπάσων, αυτός ο κομψός σταθμός σύνδεσης Philips προσφέρει πλούσια, βαθιά μπάσα και πανίσχυρο ήχο.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτόν το σταθμό σύνδεσης

Ξυπνήστε με υπέροχους ήχους από το iPod/iPhone

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone

  • FM, διπλό ξυπνητήρι

  • 20 W

Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες

Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Τηλεχειριστήριο όλα σε ένα για το σύστημα και το iPod/iPhone

Τηλεχειριστήριο όλα σε ένα για το σύστημα και το iPod/iPhone

Με το τηλεχειριστήριο όλα σε ένα της Philips, μπορείτε τώρα να πλοηγηθείτε εύκολα στο μουσικό σύστημα της Philips και στο iPod/iPhone, ανάμεσα σε εκατοντάδες τραγούδια, με ένα απλό πάτημα του τηλεχειριστηρίου. Εμφανίζοντας πληροφορίες βάσει λίστας αναπαραγωγής, άλμπουμ, καλλιτέχνη, είδους μουσικής και κομματιού, αυτό το έξυπνο σύστημα πλοήγησης επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε εκατοντάδες αρχεία. Χειρισμός με το ένα χέρι και μια μοναδική εμπειρία χρήστη.

Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα

Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας με ήπιο τρόπο χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Η προκαθορισμένη ένταση των κανονικών ήχων αφύπνισης είτε είναι πολύ χαμηλή είτε πολύ δυνατή. Επιλέξτε, λοιπόν, να ξυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή ήχο. Η ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.5

από 5

2

Κριτικές

5
3
2

23/10/2014

Italia

Italia

Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.

Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

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Η αξιολογηση έγινε για AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

25/12/2013

France

France

Un rien qui gâche l'excellence

Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.

Η αξιολογηση έγινε για AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

Η αξιολογηση έγινε για AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.