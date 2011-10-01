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Μη διαθέσιμο πλέον

Σύστημα σύνδεσης για iPod/iPhone

AJ7040D/12

3.3

| (3) Κριτικές

Ξυπνήστε με υπέροχους ήχους από το iPod/iPhone

Ξεκινήστε σωστά τη μέρα σας, με την αγαπημένη σας μουσική από το iPod/iPhone. Με ενσωματωμένα ηχεία Bass Reflex, αυτό το κομψό σύστημα σύνδεσης προσφέρει πλούσια, βαθιά μπάσα και πανίσχυρο ήχο. Χάρη στη διπλή αφύπνιση, μπορείτε επίσης να ξυπνήσετε με ραδιόφωνο ή με το βομβητή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυπνήστε με υπέροχους ήχους από το iPod/iPhone

Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες

Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Τηλεχειριστήριο όλα σε ένα για το σύστημα και το iPod/iPhone

Τηλεχειριστήριο όλα σε ένα για το σύστημα και το iPod/iPhone

Με το τηλεχειριστήριο όλα σε ένα της Philips, μπορείτε τώρα να πλοηγηθείτε εύκολα στο μουσικό σύστημα της Philips και στο iPod/iPhone, ανάμεσα σε εκατοντάδες τραγούδια, με ένα απλό πάτημα του τηλεχειριστηρίου. Εμφανίζοντας πληροφορίες βάσει λίστας αναπαραγωγής, άλμπουμ, καλλιτέχνη, είδους μουσικής και κομματιού, αυτό το έξυπνο σύστημα πλοήγησης επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε εκατοντάδες αρχεία. Χειρισμός με το ένα χέρι και μια μοναδική εμπειρία χρήστη.

Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του

Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του

Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς κόπο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.3

από 5

3

Κριτικές

4
1

01/10/2011

België

België

Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!

dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone

15/07/2012

France

France

Deçu par le rendu sonore...

Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.

Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D docking station for iPod/iPhone

22/02/2020

Nederland

Nederland

Mooi uiterlijk

Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.

Πλεονεκτήματα

mooi uiterlijk

Μειονεκτήματα

geluid via FM te zware bas

Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Ημερομηνία χρήσης 2018-02-22

Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D docking station for iPod/iPhone

Ημερομηνία χρήσης 2018-02-22

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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