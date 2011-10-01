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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ7040D/12
Ξυπνήστε με υπέροχους ήχους από το iPod/iPhone
Ξεκινήστε σωστά τη μέρα σας, με την αγαπημένη σας μουσική από το iPod/iPhone. Με ενσωματωμένα ηχεία Bass Reflex, αυτό το κομψό σύστημα σύνδεσης προσφέρει πλούσια, βαθιά μπάσα και πανίσχυρο ήχο. Χάρη στη διπλή αφύπνιση, μπορείτε επίσης να ξυπνήσετε με ραδιόφωνο ή με το βομβητή.
Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.
Με το τηλεχειριστήριο όλα σε ένα της Philips, μπορείτε τώρα να πλοηγηθείτε εύκολα στο μουσικό σύστημα της Philips και στο iPod/iPhone, ανάμεσα σε εκατοντάδες τραγούδια, με ένα απλό πάτημα του τηλεχειριστηρίου. Εμφανίζοντας πληροφορίες βάσει λίστας αναπαραγωγής, άλμπουμ, καλλιτέχνη, είδους μουσικής και κομματιού, αυτό το έξυπνο σύστημα πλοήγησης επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε εκατοντάδες αρχεία. Χειρισμός με το ένα χέρι και μια μοναδική εμπειρία χρήστη.
Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς κόπο.
3.3
από 5
3
Κριτικές
C22DRIC
01/10/2011
België
Echtwaar de allerbeste kook ooit!!!
dat geluid is echt zo goed ik had het niet verwacht van een dock zonder bass!!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D Docking station voor iPod/iPhone
sietch
15/07/2012
France
Deçu par le rendu sonore...
Bien que le produit en lui même soi sympa et agréable d'utilisation, je trouve le rendu son pas terrible en comparaison a d'autre station d’accueil de même type que je possède. Son sourd, manque de netteté musical. Ce qui est bien dommage.
Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Vlagdag
22/02/2020
Nederland
Mooi uiterlijk
Jammer van de slechte geluidskwaliteit te veel bas, daardoor is de spraak moeilijk te verstaan.
Πλεονεκτήματα
mooi uiterlijk
Μειονεκτήματα
geluid via FM te zware bas
Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Ημερομηνία χρήσης 2018-02-22
Η αξιολογηση έγινε για AJ7040D docking station for iPod/iPhone
Ημερομηνία χρήσης 2018-02-22