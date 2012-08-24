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  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
  • Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone

Μη διαθέσιμο πλέον

Ξυπνητήρι με ραδιόφωνο για iPod/iPhone

AJ7030D/12

3.6
| (17) Κριτικές
Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
Ξυπνήστε χαρούμενα με τους αγαπημένους σας ήχους από το iPod/iPhone ή από τα FM, με το πανέμορφο ραδιορολόι της Philips που θα φωτίσει το χώρο σας - και τα πρωινά σας! Χάρη στην έξυπνη βάση του, μπορείτε να φορτίζετε τις συσκευές σας χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε την προστατευτική θήκη.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone

  • Σύνδεση MP3

Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του

Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του

Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς κόπο.

Ξυπνήστε με μουσική iPod/iPhone/ραδιόφωνο

Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης για να ξυπνάτε στην ώρα σας, ακόμα και αν έχει γίνει διακοπή ρεύματος

Όταν γίνεται διακοπή ρεύματος, αυτό το έξυπνο ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί και να διατηρεί την ακριβή ώρα και τις ρυθμίσεις σας. Η προγραμματισμένη αφύπνιση παραμένει ενεργή ακόμα και αν η οθόνη σβήσει, χάρη στην προεγκατεστημένη μπαταρία. Όταν το ρεύμα επανέλθει, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι ή να αποκαταστήσετε τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και αν το ρεύμα δεν επανέλθει, η μπαταρία παρέχει επαρκή ενέργεια για την ενεργοποίηση του ηχητικού σήματος την ώρα αφύπνισης που έχετε ορίσει, προκειμένου να ξυπνάτε στην ώρα σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.6

από 5

17

Κριτικές

24/08/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto veramente consigliato

Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

02/03/2012

Nederland

Nederland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

29/01/2012

Nederland

Nederland

De enige bruikbare iPhone wekkerradio

Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.