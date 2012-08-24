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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ7030D/12
Σύνδεση MP3
Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς κόπο.
Όταν γίνεται διακοπή ρεύματος, αυτό το έξυπνο ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί και να διατηρεί την ακριβή ώρα και τις ρυθμίσεις σας. Η προγραμματισμένη αφύπνιση παραμένει ενεργή ακόμα και αν η οθόνη σβήσει, χάρη στην προεγκατεστημένη μπαταρία. Όταν το ρεύμα επανέλθει, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι ή να αποκαταστήσετε τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και αν το ρεύμα δεν επανέλθει, η μπαταρία παρέχει επαρκή ενέργεια για την ενεργοποίηση του ηχητικού σήματος την ώρα αφύπνισης που έχετε ορίσει, προκειμένου να ξυπνάτε στην ώρα σας.
3.6
από 5
17
Κριτικές
Alessandro65
24/08/2012
Italia
Ottimo prodotto veramente consigliato
Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
kees40
02/03/2012
Nederland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
MenK
29/01/2012
Nederland
De enige bruikbare iPhone wekkerradio
Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone