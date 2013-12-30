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Μη διαθέσιμο πλέον

Ψηφιακό ραδιορολόι

AJ7000/12

3.6

| (37) Κριτικές

Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!

Αυτό το κομψό ραδιορολόι της Philips έχει κορυφαία εμφάνιση και σας ξυπνά στην ώρα σας. Διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM/MW και σας δίνει την επιλογή αφύπνισης με τον αγαπημένο σας σταθμό ή με το βομβητή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυπνήστε με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς ήχους

Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!

  • Ψηφιακός συντονισμός FM

  • 20 προεπιλογές

  • Διπλό ξυπνητήρι

  • Σύνδεση και ρύθμιση

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης για μεγαλύτερη άνεση

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης για μεγαλύτερη άνεση

Ο χρόνος αναπαραγωγής του ραδιοφώνου της Philips μπορεί εύκολα να ελεγχθεί ρυθμίζοντας τον προτιμώμενο αριθμό λεπτών στον ψηφιακό χρονοδιακόπτη. Πραγματοποιεί αυτόματα αντίστροφη μέτρηση και απενεργοποιεί το ραδιόφωνο στο τέλος του χρόνου.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη σας μουσική

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη σας μουσική

Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε μουσική ή το σταθμό της επιλογής σας προτού αποκοιμηθείτε. Απλώς ορίστε ένα χρονικό όριο (έως και 2 ώρα) και επιλέξτε το CD ή το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούτε μέχρι να αποκοιμηθείτε. Το ηχοσύστημα θα συνεχίσει την αναπαραγωγή μέχρι το πέρας της επιλεγμένης διάρκειας και έπειτα θα μεταβεί αυτόματα στην αθόρυβη λειτουργία αναμονής με εξοικονόμηση ενέργειας. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σας δίνει τη δυνατότητα να αποκοιμηθείτε ακούγοντας το αγαπημένο σας CD ή ραδιοφωνικό σταθμό, χωρίς να σας απασχολεί η σπατάλη ενέργειας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.6

από 5

37

Κριτικές

30/12/2013

Italia

Italia

Eccellente design, una sveglia che fa la sua figura

Le funzionalità della sveglia ci sono tutte: doppio allarme, snooze, display visibile (sia stile analogico che digitale), sincronizzazione ora, batteria tampone nel caso di black-out ed in più la radio. Per me è un ottimo prodotto che ho scelto soprattutto per i materiali impiegati (alluminio) e per il design che adoro. Ciliegina sulla torta è Philips che su queste cose è una garanzia.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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Η αξιολογηση έγινε για AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

25/09/2013

Italia

Italia

Una radiosveglia perfetta

La radiosveglia che cercavo. Elegante, digitale, facile da usare (su configura automaticamente in pochi secondi). Il suono della sveglia poi è a dir poco piacevole a differenza del modello precedente (sempre PHILIPS), in quanto delicato e graduale. Inoltre la luminosità del display è regolabile per una visualizzazione ottimale, anche se (e questo è un mio consiglio) si poteva aggiungere una quarta modalità (notturna) con la sola visualizzazione dell'orario in formato numerico, in quanto l'intensità della luce è comunque alta in modalità low.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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Η αξιολογηση έγινε για AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

08/09/2013

Italia

Italia

coinvolgente

Questo prodotto potrebbe sembrare a prima vista di difficile utilizzo, invece come per incanto tutto diviene comprensibile, anzi é semplicissimo. Alzarsi con la voce gentile é un incanto. La dimensione digitale ultra. Non potete perderlo.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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Η αξιολογηση έγινε για AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.