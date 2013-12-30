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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ7000/12
Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!
Αυτό το κομψό ραδιορολόι της Philips έχει κορυφαία εμφάνιση και σας ξυπνά στην ώρα σας. Διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM/MW και σας δίνει την επιλογή αφύπνισης με τον αγαπημένο σας σταθμό ή με το βομβητή.
Ψηφιακός συντονισμός FM
20 προεπιλογές
Διπλό ξυπνητήρι
Σύνδεση και ρύθμιση
Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
Ο χρόνος αναπαραγωγής του ραδιοφώνου της Philips μπορεί εύκολα να ελεγχθεί ρυθμίζοντας τον προτιμώμενο αριθμό λεπτών στον ψηφιακό χρονοδιακόπτη. Πραγματοποιεί αυτόματα αντίστροφη μέτρηση και απενεργοποιεί το ραδιόφωνο στο τέλος του χρόνου.
Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε μουσική ή το σταθμό της επιλογής σας προτού αποκοιμηθείτε. Απλώς ορίστε ένα χρονικό όριο (έως και 2 ώρα) και επιλέξτε το CD ή το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούτε μέχρι να αποκοιμηθείτε. Το ηχοσύστημα θα συνεχίσει την αναπαραγωγή μέχρι το πέρας της επιλεγμένης διάρκειας και έπειτα θα μεταβεί αυτόματα στην αθόρυβη λειτουργία αναμονής με εξοικονόμηση ενέργειας. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σας δίνει τη δυνατότητα να αποκοιμηθείτε ακούγοντας το αγαπημένο σας CD ή ραδιοφωνικό σταθμό, χωρίς να σας απασχολεί η σπατάλη ενέργειας.
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3.6
από 5
37
Κριτικές
aimpera
30/12/2013
Italia
Eccellente design, una sveglia che fa la sua figura
Le funzionalità della sveglia ci sono tutte: doppio allarme, snooze, display visibile (sia stile analogico che digitale), sincronizzazione ora, batteria tampone nel caso di black-out ed in più la radio. Per me è un ottimo prodotto che ho scelto soprattutto per i materiali impiegati (alluminio) e per il design che adoro. Ciliegina sulla torta è Philips che su queste cose è una garanzia.
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Η αξιολογηση έγινε για AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
PaolCXX
25/09/2013
Italia
Una radiosveglia perfetta
La radiosveglia che cercavo. Elegante, digitale, facile da usare (su configura automaticamente in pochi secondi). Il suono della sveglia poi è a dir poco piacevole a differenza del modello precedente (sempre PHILIPS), in quanto delicato e graduale. Inoltre la luminosità del display è regolabile per una visualizzazione ottimale, anche se (e questo è un mio consiglio) si poteva aggiungere una quarta modalità (notturna) con la sola visualizzazione dell'orario in formato numerico, in quanto l'intensità della luce è comunque alta in modalità low.
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Η αξιολογηση έγινε για AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
emiliud
08/09/2013
Italia
coinvolgente
Questo prodotto potrebbe sembrare a prima vista di difficile utilizzo, invece come per incanto tutto diviene comprensibile, anzi é semplicissimo. Alzarsi con la voce gentile é un incanto. La dimensione digitale ultra. Non potete perderlo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ7000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale