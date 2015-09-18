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  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Ξυπνητήρι με ραδιόφωνο για iPod/iPhone

AJ6200D/12

2.5

| (11) Κριτικές

Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική από το iPod/iPhone

Ακούστε μουσική και φορτίστε το iPod/iPhone μέσω της υποδοχής Lightning, με αυτό το κομψό ραδιορολόι της Philips. Διαθέτει πρόσθετη θύρα USB, ισχύ εξόδου 5W και ψηφιακό ραδιόφωνο FM με αποθηκευμένους σταθμούς, καθώς και μεγάλα κουμπιά στην πρόσοψη, για να ρυθμίζετε πανεύκολα την ώρα και την αφύπνιση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυπνήστε με υπέροχη μουσική από το iPod/iPhone

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone

  • Θύρα USB για φόρτιση

  • 5W, FM, διπλό ξυπνητήρι

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Πρόσθετη θύρα USB για φόρτιση ενός ακόμα smartphone ή tablet

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.5

από 5

11

Κριτικές

4

18/09/2015

España

España

Música y radio accesible

Es muy cómodo tener un sitio donde cargar el iphone y oir música, y saber qué se puede oir la radio.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ6200D Radio reloj despertador para iPod/iPhone

20/02/2015

France

France

Très simple d'utilisation

Très bon réveil, simple d'usage, facile à régler, bonne réception radio, qualité de son plutôt correct. Je l'ai acheté malgré de mauvais commentaires et je suis plutôt satisfait car ils ne sont pas très justifiés. Hormis la fréquence radio qui s'affiche plutôt que l'heure lors du réveil, un peu bête effectivement.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

07/01/2014

France

France

Excellent produit mais ....

Produit très bien fini. J'aime le design classique, pas trop moderne. Les touches sont agréables, le son très bon (pour un radio réveil hein !! ;) ) L'ergonomie très bonne ; je l'ai réglé en 5 minutes sans lire la notice. Hélas j'aurai été prêt a payer un peu plus cher pour mettre ces 2 étoiles de plus à mon évaluation globale : 1- Une coque de telephone est prohibée pour installer l'iphone sur le dock 2- Le RDS, pour connaitre la station sur laquelle nous sommes, aurait été appréciable (même avec un afficheur réduit) ; en effet, il y a 20 stations mémorisables .. Mais personnellement je suis incapable de retenir les correspondances de 20 fréquences différentes ..

Η αξιολογηση έγινε για AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Η αξιολογηση έγινε για AJ6200D Radio-réveil pour iPod/iPhone

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.