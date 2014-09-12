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Μη διαθέσιμο πλέον

Ξυπνητήρι με ραδιόφωνο για iPod/iPhone

AJ5305D/12

2.1

| (34) Κριτικές

Ξυπνήστε με υπέροχους ήχους από το iPod/iPhone

Ξεκινήστε τη μέρα σας με το ρολόι-ραδιόφωνο και βάση σύνδεσης της Philips. Με τη δωρεάν εφαρμογή Philips ξυπνάτε χαρούμενα, ενώ η ισχύς 4W RMS προσφέρει πεντακάθαρο ήχο. Απλώς συνδέστε το iPod/iPhone, ακόμα και με τη θήκη του.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυπνήστε με υπέροχους ήχους από το iPod/iPhone

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone

  • FM, διπλό ξυπνητήρι

  • 4W

Δωρεάν εφαρμογή HomeStudio, για πιο ευχάριστο ξύπνημα και καλύτερη ραδιοφωνική εμπειρία

Δωρεάν εφαρμογή HomeStudio, για πιο ευχάριστο ξύπνημα και καλύτερη ραδιοφωνική εμπειρία

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να ξυπνάτε ή να ακούτε ραδιόφωνο από ό,τι με τη δωρεάν εφαρμογή HomeStudio της Philips. Κατεβάστε την από το Apple App Store και θα απολαύσετε μια πληθώρα εκπληκτικών χαρακτηριστικών. Για παράδειγμα, η προηγμένη ρύθμιση αφύπνισης σάς προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην προσαρμογή των ρυθμίσεων, όπως η ένταση, η διάρκεια, η ημερομηνία και ο ήχος αφύπνισης. Επιπλέον, το περιβάλλον χρήσης είναι πανεύκολο, χάρη στις εύχρηστες λειτουργίες αποθήκευσης των σταθμών.

Συνολική ισχύς εξόδου 4W RMS

H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν και τα ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να μετατρέψουν σε ηχητική ενέργεια, χωρίς να παραμορφώνεται το ηχητικό σήμα. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.1

από 5

34

Κριτικές

12/09/2014

Deutschland

Deutschland

Es ist soooo ein Klasse gerät!!!

Der Sound ist wirklich spitze!!! Zusammen mit dem iPhone einfach der Renner!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone

20/05/2014

Deutschland

Deutschland

Ein super Gerät!!

Design super, Anschluss gut, Funktionalität im Grunde gut!! Bedienbarkeit mit Einschränkungen: Bei dem Entnehmen des Handy aus der Ladevorrichtung kommt man sehr leicht an die Alarmtasten!! Bei dem Einsetzen des Handy in die Ladeeinrichtung wird die Uhrzeitanzeige automatisch in die hellste Einstellung gesetzt. Man muss nach dem Einsetzen dann immer die Brigthess-Taste drücken um die gewünschte Lichtstärke zu erhalten!! Das Gerät ist leider in Deutschland nicht erhältlich!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ5305D Radiowecker für iPod/iPhone

10/01/2014

Nederland

Nederland

Voorlopige beoordeling

Ik heb dit product nu 2 dagen in huis en ben dit aan het testen. Design.. Wow !!!. Geluid... Wow!!! Meer als verwacht van een wekkerradio met docking station. Ik noem dit nu zo want hij wordt geadverteerd.. Docking station met wekkerradio. Daar koop ik dit product niet voor. Ik wil een wekkerradio met docking. De wekker moet ik nog uit proberen. Zéér aangenaam verrast voor design en geluidskwaliteit. Ik ben nu al 2 avonden bezig met het afspelen van muziek van mij Iphone. dit wil wel wat zeggen. Voor wat betreft gebruikersgemak heeft Philips voor wat betreft handleiding en het automatisch registreren wat te doen. De handleiding bestaat uit 2 behoorlijke vellen papier en bij het zoeken naar Nederlands zit er ook een fout in, bij de benaming is (is niet Nederlands). Je komt er echter wel uit, maar het was toch handig geweest om hier een aparte handleiding toe te voegen. Daarnaast lukte de automatische registratie via de Iphone niet. Deze sloeg op stand bye. Gelukkig via de website opgelost. Was de handleiding beperkt (niet van die grote vellen) en de installatie getest... had dit product voor mijn gevoel Uitstekend gekregen. De software is zowel voor Iphone 4 en 5 identiek. Dus dat zit wel goed. Ga dit weekend nog proberen hoe het zit met het alarm. Zou zelfs nog vogelgeluiden moeten kunnen produceren. Ben benieuwd. Voorlopige conclusie. Mooi ding om te zien en te horen. Communiceert goed met de I-phone. Als de rest werkt... Topper!!! en de prijs dik waard.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ5305D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.