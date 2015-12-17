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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ5300D/12
Ξυπνήστε με τις αγαπημένες σας μελωδίες
Ξυπνήστε χαρούμενα με τους αγαπημένους σας ήχους, με το ραδιορολόι και βάση σύνδεσης AJ5300D/12 της Philips. Η δωρεάν εφαρμογή της Philips προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία αφύπνισης και ραδιοφωνικής ακρόασης, ενώ η ισχύς 4W RMS του σετ προσφέρει πανίσχυρο και πεντακάθαρο ήχο. Απλώς συνδέστε το σε οποιοδήποτε iPod ή iPhone, ακόμη κι όταν βρίσκεται στη θήκη του.
Με πρόσθετη εφαρμογή
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPhone/iPod! Η βάση σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εκπληκτικό ήχο. Επιπλέον, φορτίζει το iPod/iPhone κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής προκειμένου να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία της φορητής συσκευής σας. Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα τη φορητή συσκευή σας ενώ είναι συνδεδεμένη.
Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
3.1
από 5
29
Κριτικές
steve35
17/12/2015
United Kingdom
The sound quality is fantastic, the features are great.
I've had it almost one year, I needed something small but I also wanted a big quality sound. This was a great choice I have what I wanted, it's hard to believe with the quality sound it's compact enough to fit anywhere. There hasn't been a day since my purchase that I haven't been completely satisfied with my decision.
Η αξιολογηση έγινε για AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
Η αξιολογηση έγινε για AJ5300D Alarm Clock radio for iPod/iPhone
indiyoli
19/03/2013
España
es un producto de gran calidad y bonito diseño
ademas de su bonito diseño, es un producto muy practico y de gran calidad. lo recomiendo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ5300D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ5300D Radio reloj despertador para iPod/iPhone
dreke
02/12/2013
België
goed
zeer goed en makkelijk te bedienen product mooi design
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ5300D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone