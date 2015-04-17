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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ5000/12
Δώστε χρώμα στη μέρα σας
Εκφραστείτε στυλιστικά με ένα κομψό επιτραπέζιο ρολόι που σας προσφέρει κάτι παραπάνω από εμφάνιση. Το ρολόι AJ5000/12 της Philips συγχρονίζεται αυτόματα με τη σωστή ώρα όταν το συνδέετε στο ρεύμα και προσαρμόζεται στη διάθεσή σας με φως που αλλάζει χρώματα.
Φωτισμός εναλλαγής χρωμάτων
Ψηφιακός συντονισμός FM
Διπλό ξυπνητήρι
Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης
Ξεκινήστε υπέροχα την κάθε μέρα, επιλέγοντας τον τρόπο που θα ξυπνήσετε. Σηκωθείτε από το κρεβάτι με ένα βομβητή, μια μελωδία ή τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Οι ήχοι αφύπνισης μπορεί να συνοδεύονται και από φωτισμό διάθεσης, κάνοντας τα πρωινά σας πιο ευχάριστα από ποτέ. Επιπλέον, ο φωτισμός διάθεσης είναι σχεδιασμένος ώστε να αλλάζει χρώμα σύμφωνα με τη χρονική διάρκεια της αναβολής αφύπνισης: παραμένει πράσινος τα πρώτα δέκα λεπτά, γίνεται κίτρινος για τα επόμενα δέκα και τέλος γίνεται κόκκινος για να σας ειδοποιήσει ότι θα αργήσετε.
Για να μην σας παίρνει ο ύπνος, το ρολόι ραδιόφωνο της Philips διαθέτει λειτουργία αναβολής αφύπνισης. Εάν η αφύπνιση ηχήσει και θέλετε να συνεχίσετε να κοιμάστε για λίγο χρόνο ακόμα, απλά πατήστε το κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) μία φορά και ξανακοιμηθείτε. Εννέα λεπτά αργότερα το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά. Μπορείτε να συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) κάθε εννέα λεπτά μέχρι να απενεργοποιήσετε πλήρως το ξυπνητήρι.
Όταν γίνεται διακοπή ρεύματος, αυτό το έξυπνο ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί και να διατηρεί την ακριβή ώρα και τις ρυθμίσεις σας. Η προγραμματισμένη αφύπνιση παραμένει ενεργή ακόμα και αν η οθόνη σβήσει, χάρη στην προεγκατεστημένη μπαταρία. Όταν το ρεύμα επανέλθει, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι ή να αποκαταστήσετε τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και αν το ρεύμα δεν επανέλθει, η μπαταρία παρέχει επαρκή ενέργεια για την ενεργοποίηση του ηχητικού σήματος την ώρα αφύπνισης που έχετε ορίσει, προκειμένου να ξυπνάτε στην ώρα σας.
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3.1
από 5
66
Κριτικές
fastsilvia
17/04/2015
Italia
Sveglia,radio e luce notturna tutto in 1
Ho acquistato questa radiosveglia perchè aveva un bellissimo design. Il colore bianco mi è piaciuto molto e il fatto che funzionasse anche come luce notturna mi ha colpito molto e mi serviva proprio questa funzione per evitare le solite lucine attaccate alle prese di corrente. La radiosveglia è perfetta, i numerini si vedono benissimo e si possono regolare di luminosità. Si possono mettere 2 sveglie e regolarle come meglio si vuole, se ci si vuol svegliare con la musica oppure con il bip bip solito. Per luce notturna si puà scegliere il colore che meglio piace. E' perfetta!! consigliatissima!!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ5000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ5000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
matteo1975
27/05/2013
Italia
la migliore che ho provato
versatile, sintonizzatore fm ottimo, volume radio regolabile anche al minimo (cosa molto importante). comodità nel gestire e verificare le sveglie. grazie
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ5000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ5000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
robluc
16/05/2012
Italia
prodotto ottimo
Ottimo prodotto qualità/prezzo. Design innovativo di facile utilizzo e con molteplici funzioni da personalizzare. Lo consiglierei assolutamente.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ5000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ5000 Radiosveglia con sintonizzazione digitale