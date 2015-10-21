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Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι

AJ3570/12

2.6

| (14) Κριτικές

Προστατέψτε το περιβάλλον

Έφτασε η ώρα να φροντίσετε το περιβάλλον που ζείτε. Κατασκευασμένο από βιώσιμο μπαμπού και υλικά που έχουν ελεγχθεί για επικινδυνότητα, αυτό το κομψό ρολόι AJ3570/12 της Philips διαθέτει χαμηλή κατανάλωση ισχύος και αυτόματο αισθητήρα φωτός - για εξοικονόμηση ενέργειας κάθε δευτερόλεπτο.

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Προστατέψτε το περιβάλλον

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Βιώσιμο και ανανεώσιμο μπαμπού στο επάνω μέρος

Η ανεύρεση τρόπων προστασίας του περιβάλλοντος απαιτεί δημιουργική σκέψη και τεχνογνωσία. Η χρήση μπαμπού στο επάνω μέρος αυτού του ρολογιού αποτελεί ένα οικολογικό βήμα, το οποίο προσδίδει, συγχρόνως, στυλ στο προϊόν. Το μπαμπού δεν αποτελεί μόνο ελκυστικό υλικό, αλλά είναι πιο βιώσιμο και ανανεώσιμο από το ξύλο. Καθώς αναπτύσσεται πολύ γρήγορα χωρίς λιπάσματα ή ζιζανιοκτόνα, ένα φυτό μπαμπού μπορεί να κοπεί σε διάστημα τριών έως πέντε ετών, ενώ κάθε φυτό κόβεται πολλές φορές. Επιπλέον, η προετοιμασία του μπαμπού για χρήση στη βιομηχανία έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ρύπων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Περίβλημα από ανακυκλωμένο πλαστικό και χάρτινα υλικά συσκευασίας

Όντας μια εταιρεία με οικολογική συνείδηση, η Philips κατέβαλλε ανέκαθεν σημαντικές προσπάθειες για ανακύκλωση. Τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης είναι εντυπωσιακά. Περιορίζει τις απαιτήσεις για καινούργιους, μη ανανεώσιμους πόρους, ανακουφίζοντας έτσι τον ήδη επιβαρυμένο πλανήτη μας. Μειώνει την ανάγκη δημιουργίας μονάδων αποτέφρωσης και χώρων υγειονομικής ταφής, που έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις για τα οικοσυστήματα και το περιβάλλον. Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένο αυτό το ρολόι είναι σε μεγάλο ποσοστό ανακυκλωμένα. Ολόκληρο το περίβλημα είναι φτιαγμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, οι χάρτινες εκτυπώσεις είναι από 100% ανακυκλωμένο χαρτί, ενώ η συσκευασία αποτελείται κατά 90% από ανακυκλωμένα υλικά.

Έλεγχος επικινδυνότητας υλικών για πιο ασφαλή και οικολογική διαβίωση

Ο περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων υλικών εντάσσεται στο πλαίσιο της επιθυμίας της Philips να δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης για τους ανθρώπους. Εκτός από την πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία RoHS, η οποία περιορίζει τη χρήση συνηθισμένων επικίνδυνων χημικών, όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο και ο υδράργυρος, έχουμε μειώσει περαιτέρω τη χρήση άλλων επικίνδυνων υλικών. Για παράδειγμα τα πλαστικά μέρη, το κύκλωμα, το τροφοδοτικό και η συσκευασία είναι πλήρως απαλλαγμένα από χημικά πρόσθετα PVC και BFR, ελαχιστοποιώντας έτσι τις επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, κατά τη χρήση αλλά και την απόρριψη του προϊόντος.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.6

από 5

14

Κριτικές

5

21/10/2015

France

France

Son agréable pour son petit gabarit

Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3570 Radio-réveil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3570 Radio-réveil

18/09/2013

France

France

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3570 Radio-réveil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3570 Radio-réveil

18/09/2013

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3570 Radio-réveil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3570 Radio-réveil

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.