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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ3540/12
Ραδιορολόι μεγάλης οθόνης
Ένα πρακτικό ρολόι-ραδιόφωνο με εξαιρετικά μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση, το οποίο διατίθεται με δύο διαφορετικά ξυπνητήρια - ένα για εσάς, ένα για το σύντροφό σας.
Μεγάλη οθόνη
Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.
Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW (AM)
Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.
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3.5
από 5
28
Κριτικές
nabrik
06/01/2012
Deutschland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Radiowecker
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Radiowecker
KeesO
12/10/2011
Nederland
Dit product voldoet volledig aan onze eisen!
De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Klokradio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Klokradio
johnboy1968
10/10/2011
Nederland
dit product doet wat het moet doen
deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Klokradio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Klokradio