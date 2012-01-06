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Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι

AJ3540/12

3.5

| (28) Κριτικές

Ραδιορολόι μεγάλης οθόνης

Ένα πρακτικό ρολόι-ραδιόφωνο με εξαιρετικά μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση, το οποίο διατίθεται με δύο διαφορετικά ξυπνητήρια - ένα για εσάς, ένα για το σύντροφό σας.

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Ραδιορολόι μεγάλης οθόνης

  • Μεγάλη οθόνη

Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες

Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW (AM)

Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή

Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή

Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

28

Κριτικές

06/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Radiowecker

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Radiowecker

12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product voldoet volledig aan onze eisen!

De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Klokradio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Klokradio

10/10/2011

Nederland

Nederland

dit product doet wat het moet doen

deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Klokradio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3540 Klokradio

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.