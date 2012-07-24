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Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι

AJ3500/12

3.8

| (21) Κριτικές

Ραδιορολόι μεγάλης οθόνης

Χάρη στη μεγάλη οθόνη LED όπου προβάλλεται η ώρα, τα πρωινά σας γίνονται πιο φωτεινά. Αυτό το ρολόι ρυθμίζει την ώρα αυτόματα όταν συνδέεται στο ρεύμα και διαθέτει εφεδρική μπαταρία που εξασφαλίζει ότι η αφύπνιση θα ενεργοποιηθεί ακόμα και όταν δεν υπάρχει ρεύμα. Επιλέξτε αφύπνιση με βομβητή ή ραδιοφωνικό σταθμό.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ραδιορολόι μεγάλης οθόνης

  • Μεγάλη οθόνη

  • Αναλογικός συντονισμός FM/MW

  • Διπλό ξυπνητήρι

  • Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης

Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες

Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας ήπια χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Επιλέξτε να ξυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή κουδούνισμα. Η ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.

Μεγάλη οθόνη για εύκολη προβολή

Μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση του περιεχομένου. Τώρα μπορείτε να διακρίνετε την ώρα και την αφύπνιση εύκολα, ακόμη και από απόσταση. Ιδανικό για ηλικιωμένους ή για άτομα με περιορισμένη όραση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

21

Κριτικές

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

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03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Meets my requirements and does what it says on the tin

The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.

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