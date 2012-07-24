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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ3500/12
Ραδιορολόι μεγάλης οθόνης
Χάρη στη μεγάλη οθόνη LED όπου προβάλλεται η ώρα, τα πρωινά σας γίνονται πιο φωτεινά. Αυτό το ρολόι ρυθμίζει την ώρα αυτόματα όταν συνδέεται στο ρεύμα και διαθέτει εφεδρική μπαταρία που εξασφαλίζει ότι η αφύπνιση θα ενεργοποιηθεί ακόμα και όταν δεν υπάρχει ρεύμα. Επιλέξτε αφύπνιση με βομβητή ή ραδιοφωνικό σταθμό.
Μεγάλη οθόνη
Αναλογικός συντονισμός FM/MW
Διπλό ξυπνητήρι
Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης
Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.
Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας ήπια χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Επιλέξτε να ξυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή κουδούνισμα. Η ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.
Μεγάλη οθόνη για εύκολη ανάγνωση του περιεχομένου. Τώρα μπορείτε να διακρίνετε την ώρα και την αφύπνιση εύκολα, ακόμη και από απόσταση. Ιδανικό για ηλικιωμένους ή για άτομα με περιορισμένη όραση.
3.8
από 5
21
Κριτικές
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
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Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3500 Clock Radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
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Betty
03/10/2011
United Kingdom
Meets my requirements and does what it says on the tin
The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3500 Clock Radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3500 Clock Radio