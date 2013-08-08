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Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι για iPod/ iPhone

AJ3275D/12

2.8

| (5) Κριτικές

Ξυπνήστε με υπέροχους ήχους από το iPod/iPhone

Απολαύστε ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα με την αγαπημένη σας μουσική από το iPod/iPhone. Αυτό το μικρό ρολόι αναπαράγει και φορτίζει τα τελευταία μοντέλα iPod/iPhone με υποδοχή Lightning, ακόμα και χωρίς να αφαιρέσετε τις προστατευτικές τους θήκες. Κι αν προτιμάτε, μπορείτε να ξυπνάτε με ραδιόφωνο ή με το βομβητή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυπνήστε με υπέροχους ήχους από το iPod/iPhone

  • με υποδοχή Lightning

  • για iPod/iPhone

  • FM, διπλό ξυπνητήρι

  • 2 W

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Γρήγορη φόρτιση και αναπαραγωγή μουσικής μέσω της υποδοχής Lightning

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.

Συνολική ισχύς εξόδου 2W RMS

Συνολική ισχύς εξόδου 2W RMS

Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 2W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.8

από 5

5

Κριτικές

2

08/08/2013

France

France

Excellent produit !

Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone

06/04/2016

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync

Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

29/08/2015

Nederland

Nederland

leuke wekker maar slecht geluid

Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!

Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.