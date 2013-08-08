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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ3275D/12
Ξυπνήστε με υπέροχους ήχους από το iPod/iPhone
Απολαύστε ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα με την αγαπημένη σας μουσική από το iPod/iPhone. Αυτό το μικρό ρολόι αναπαράγει και φορτίζει τα τελευταία μοντέλα iPod/iPhone με υποδοχή Lightning, ακόμα και χωρίς να αφαιρέσετε τις προστατευτικές τους θήκες. Κι αν προτιμάτε, μπορείτε να ξυπνάτε με ραδιόφωνο ή με το βομβητή.
με υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
FM, διπλό ξυπνητήρι
2 W
Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ενώ φορτίζετε το iPod/iPhone μέσω της νέας υποδοχής Lightning! Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο ηχείο και ακούστε τη συλλογή σας με κορυφαίο ήχο. Ταυτόχρονα μπορείτε να φορτίσετε γρήγορα τη συσκευή σας, για να μην ανησυχείτε ποτέ για την μπαταρία σας.
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 2W RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.
2.8
από 5
5
Κριτικές
Delphine25
08/08/2013
France
Excellent produit !
Le son est impeccable, le design super et il s'intègre très bien sur n'importe quel meuble ! l'utilisation est très simple, de plus l'ipod touch 5 s'insère très bien sur cet appareil ! le double réveil est très utile !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Bennie69
06/04/2016
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Handig in combinatie met Iphone docking en tijd sync
Apparaat heeft alles wat je van een wekkerradio mag verwachten. Bovendien heeft het een Iphone docking station om de tijd van de radio te syncen en de Iphone op te laden. De radio kan ook de muziek op je Iphone afspelen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
luke70
29/08/2015
Nederland
leuke wekker maar slecht geluid
Deze wekker is makkelijk om je telefoon op te laden maar het geluid is waardeloos.Nu heb ik een i-phone 6 en die past natuurlijk weer niet er is ook geen passende verloopstekker leverbaar jammer!!
Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone
Η αξιολογηση έγινε για AJ3275D Klokradio voor iPod/iPhone