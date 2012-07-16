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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ3270D/12
Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone
Απολαύστε ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα με την αγαπημένη σας μουσική από τη συσκευή σας iPod/iPhone. Αυτό το μικρό ρολόι αναπαράγει και φορτίζει τα τελευταία μοντέλα iPod/iPhone, ακόμα και χωρίς να αφαιρέσετε τις προστατευτικές τους θήκες. Εάν το προτιμάτε, μπορείτε να ξυπνάτε με ραδιόφωνο ή με βομβητή.
Όταν γίνεται διακοπή ρεύματος, αυτό το έξυπνο ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί και να διατηρεί την ακριβή ώρα και τις ρυθμίσεις σας. Η προγραμματισμένη αφύπνιση παραμένει ενεργή ακόμα και αν η οθόνη σβήσει, χάρη στην προεγκατεστημένη μπαταρία. Όταν το ρεύμα επανέλθει, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι ή να αποκαταστήσετε τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και αν το ρεύμα δεν επανέλθει, η μπαταρία παρέχει επαρκή ενέργεια για την ενεργοποίηση του ηχητικού σήματος την ώρα αφύπνισης που έχετε ορίσει, προκειμένου να ξυπνάτε στην ώρα σας.
Ο χρόνος αναπαραγωγής του ραδιοφώνου της Philips μπορεί εύκολα να ελεγχθεί ρυθμίζοντας τον προτιμώμενο αριθμό λεπτών στον ψηφιακό χρονοδιακόπτη. Πραγματοποιεί αυτόματα αντίστροφη μέτρηση και απενεργοποιεί το ραδιόφωνο στο τέλος του χρόνου.
2.3
από 5
58
Κριτικές
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
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Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Luca63
14/03/2013
Italia
ottimo
Di facile utilizzo, fa quello che promette, ti sveglia alla mattina, con una qualità del suono molto buona.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radiosveglia per iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radiosveglia per iPod/iPhone