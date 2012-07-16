ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Κύρια σελίδα

Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι για iPod/ iPhone

AJ3270D/12

2.3

| (58) Κριτικές

Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone

Απολαύστε ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα με την αγαπημένη σας μουσική από τη συσκευή σας iPod/iPhone. Αυτό το μικρό ρολόι αναπαράγει και φορτίζει τα τελευταία μοντέλα iPod/iPhone, ακόμα και χωρίς να αφαιρέσετε τις προστατευτικές τους θήκες. Εάν το προτιμάτε, μπορείτε να ξυπνάτε με ραδιόφωνο ή με βομβητή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυπνήστε με μουσική από το iPod/iPhone

Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης για να ξυπνάτε στην ώρα σας, ακόμα και αν έχει γίνει διακοπή ρεύματος

Όταν γίνεται διακοπή ρεύματος, αυτό το έξυπνο ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί και να διατηρεί την ακριβή ώρα και τις ρυθμίσεις σας. Η προγραμματισμένη αφύπνιση παραμένει ενεργή ακόμα και αν η οθόνη σβήσει, χάρη στην προεγκατεστημένη μπαταρία. Όταν το ρεύμα επανέλθει, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι ή να αποκαταστήσετε τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και αν το ρεύμα δεν επανέλθει, η μπαταρία παρέχει επαρκή ενέργεια για την ενεργοποίηση του ηχητικού σήματος την ώρα αφύπνισης που έχετε ορίσει, προκειμένου να ξυπνάτε στην ώρα σας.

Ξυπνήστε με μουσική iPod/iPhone/ραδιόφωνο

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης για μεγαλύτερη άνεση

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα οθόνης για μεγαλύτερη άνεση

Ο χρόνος αναπαραγωγής του ραδιοφώνου της Philips μπορεί εύκολα να ελεγχθεί ρυθμίζοντας τον προτιμώμενο αριθμό λεπτών στον ψηφιακό χρονοδιακόπτη. Πραγματοποιεί αυτόματα αντίστροφη μέτρηση και απενεργοποιεί το ραδιόφωνο στο τέλος του χρόνου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

2.3

από 5

58

Κριτικές

16/07/2012

France

France

le top de la simplicite d'utilisation

simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone

20/05/2012

Nederland

Nederland

Uitstekend

Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone

14/03/2013

Italia

Italia

ottimo

Di facile utilizzo, fa quello che promette, ti sveglia alla mattina, con una qualità del suono molto buona.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radiosveglia per iPod/iPhone

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radiosveglia per iPod/iPhone

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.