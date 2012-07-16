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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ3270D/05
Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς κόπο.
Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας με ήπιο τρόπο χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Η προκαθορισμένη ένταση των κανονικών ήχων αφύπνισης είτε είναι πολύ χαμηλή είτε πολύ δυνατή. Επιλέξτε, λοιπόν, να ξυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή ήχο. Η ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.
2.3
από 5
58
Κριτικές
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Luca63
14/03/2013
Italia
ottimo
Di facile utilizzo, fa quello che promette, ti sveglia alla mattina, con una qualità del suono molto buona.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radiosveglia per iPod/iPhone
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3270D Radiosveglia per iPod/iPhone