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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ3226/12
Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!
Αυτό το κομψό ραδιορολόι Philips με διπλό ξυπνητήρι σάς βοηθάει να ξεκινάτε την ημέρα σας με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με ένα απαλό ξυπνητήρι. Το πρακτικό καλώδιο επιτρέπει επίσης σύνδεση με το φορητό σύστημα μουσικής σας και αναπαραγωγή δίπλα σας στο κομοδίνο.
Αναλογικός συντονισμός FM/MW
Διπλό ξυπνητήρι
Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης
Ενσωματωμένο καλώδιο εισόδου ήχου
Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.
Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.
Για να μην σας παίρνει ο ύπνος, το ρολόι ραδιόφωνο της Philips διαθέτει λειτουργία αναβολής αφύπνισης. Εάν η αφύπνιση ηχήσει και θέλετε να συνεχίσετε να κοιμάστε για λίγο χρόνο ακόμα, απλά πατήστε το κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) μία φορά και ξανακοιμηθείτε. Εννέα λεπτά αργότερα το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά. Μπορείτε να συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) κάθε εννέα λεπτά μέχρι να απενεργοποιήσετε πλήρως το ξυπνητήρι.
2.8
από 5
16
Κριτικές
acidburn3
11/07/2019
France
2019 et toujours en bon fonctionnement (déjà 7 ans)
produit pour ma part encore en bon état, il commence juste à faiblir au niveau du volume du buzzer, et le bouton pour régler l'heure (en moins) et plus sensible qu'avant. Jamais eu de clignotement
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3226 Radio-réveil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3226 Radio-réveil
Hansie
03/11/2011
Nederland
goede kwaliteit.
Ik heb een klok radio gekocht van het merk philips en ben daar zeer tevrede over. Hij is gemakkelijk instelbaar en werkt perfeckt ik verslaap mij nooit meer,met deze wekker radio is echt een aanrader voor mensen die op tijd hun bed uit moeten. ik verslaap mij nooit meer..............
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3226 Klokradio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3226 Klokradio
Tweety
02/12/2013
België
Stijlvol en handig in gebruik
Mooi design en zeer handig in gebruik. Gemakkelijk met 2 wekkers die gezet kunnen worden. Eentje voor tijdens de week en eentje voor het weekend. Zo moet ik mijn wekker niet telkens opnieuw instellen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3226 Klokradio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3226 Klokradio