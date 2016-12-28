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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ3200/12
Ξυπνήστε με ραδιόφωνο FM, με το smartphone σας πλήρως φορτισμένο
Το ραδιορολόι Philips AJ3200 φορτίζει οποιοδήποτε smartphone, iPhone ή Android, ενώ εσείς κοιμάστε. Η ευέλικτη βάση ταιριάζει άψογα σε κάθε τηλέφωνο, όπου κι αν βρίσκεται η υποδοχή σύνδεσης στο κάθε μοντέλο. Ξυπνήστε με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό FM και ξεκινήστε τη μέρα σας με το τηλέφωνό σας πλήρως φορτισμένο.
Καθολική φόρτιση
Ψηφιακός συντονισμός FM
Διπλό ξυπνητήρι
Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης
Τέλος στο χάος των καλωδίων στο κομοδίνο σας. Αυτό το ραδιορολόι διαθέτει τρεις εναλλάξιμες βάσεις για τη φόρτιση του iPhone, Android ή άλλων smartphone. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο Lightning της Apple ή ένα καλώδιο φόρτισης 30 ακίδων με τη σωστή βάση για iPhone ή/και την παρεχόμενη βάση micro USB για Android και άλλες συσκευές. Όταν το καλώδιο και η βάση συνδεθούν, συνδέστε το smartphone και ξεκινήσετε αμέσως τη φόρτιση. Ακόμα και τα καλώδια είναι τακτοποιημένα χωρίς να φαίνονται.
Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.
Για να μην σας παίρνει ο ύπνος, το ρολόι ραδιόφωνο της Philips διαθέτει λειτουργία αναβολής αφύπνισης. Εάν η αφύπνιση ηχήσει και θέλετε να συνεχίσετε να κοιμάστε για λίγο χρόνο ακόμα, απλά πατήστε το κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) μία φορά και ξανακοιμηθείτε. Εννέα λεπτά αργότερα το ξυπνητήρι θα ηχήσει ξανά. Μπορείτε να συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) κάθε εννέα λεπτά μέχρι να απενεργοποιήσετε πλήρως το ξυπνητήρι.
2.1
από 5
64
Κριτικές
Markje73
28/12/2016
Nederland
Prima
Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!
Η αξιολογηση έγινε για AJ3200 Klokradio
Η αξιολογηση έγινε για AJ3200 Klokradio
EricM
12/08/2016
France
Επαληθευμένος αγοραστής
Un bon petit radio réveil avec supports de charge
c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3200 Radio-réveil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3200 Radio-réveil
Toorgmot
22/01/2016
United Kingdom
Very good for the money
Decent audio quality, two alarm settings and a phone charger! This products got way too low ratings on this website. It works perfectly and does everything I want. It also looks really cool. The only con is that you are unable to adjust the alarm audio level. It is the perfect level though. The alarm starts with a low sound level, but within 5 minutes it has reached a very comfortable sound level. If you use the radio without the alarm function the level can be set to a higher level.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3200 Clock Radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3200 Clock Radio