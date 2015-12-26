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Μη διαθέσιμο πλέον
Εύκολο ξύπνημα
Ξυπνήστε το παιδί σας με τον αγαπημένο του διασκεδαστικό ήχο ή φωνή με το ραδιορολόι AJ3138/12 της Philips. Εναλλάξιμοι δακτύλιοι και κουμπιά δίνουν προσωπικότητα, ενώ ο χρονοδιακόπτης μεσημεριανού ύπνου σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το ρολόι χωρίς να πρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις ξυπνητηριού.
Ξυπνητήρι με δυνατότητα ηχογράφησης
Χρονοδιακόπτης μεσημεριανού ύπνου
Έγχρωμοι δακτύλιοι και κουμπιά
Μπαταρία ή εναλλασσόμενο ρεύμα
Όταν ηχεί η αφύπνιση, ο οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει ταυτόχρονα. Για τα μικρά παιδιά, είναι ένας εύκολος τρόπος να καταλαβαίνουν πότε πρέπει να σηκωθούν, ακόμη και εάν δεν έχουν καταλάβει την έννοια της ώρας. Το φως αναβοσβήνει για ένα λεπτό και, έπειτα, σβήνει μέχρι η αφύπνιση να ηχήσει ξανά.
Αυτό το ρολόϊ-ραδιόφωνο είναι σχεδιασμένο έχοντας κατά νου τους σύγχρονους τρόπους ζωής και διαθέτει διπλό ξυπνητήρι, που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε διαφορετικές ώρες αφύπνισης για τις καθημερινές και το σαββατοκύριακο ή διαφορετικές ώρες για τα ζευγάρια. Οι ρυθμίσεις αφύπνισης μπορούν να προσαρμοστούν για τις ίδιες ώρες αφύπνισης για ολόκληρη την εβδομάδα από Δευτέρα έως Κυριακή. Διαφορετικά, μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση για πρωινό ξύπνημα τις καθημερινές και για νωχελικό ξύπνημα τα σαββατοκύριακα. Ότι και εάν επιλέξετε, με αυτές τις χρήσιμες λειτουργίες δεν θα χρειάζεται να χάνετε το χρόνο σας ρυθμίζοντας διαφορετικές ώρες αφύπνισης κάθε βράδυ.
Τα εναλλάξιμα μπλε και ροζ χρωματιστά δαχτυλίδια και κουμπιά προσθέτουν διασκέδαση και προσωπικότητα στο ραδιορολόι. Δημιουργήστε τη δική σας ταυτότητα ή ταιριάξτε το με το στυλ του δωματίου σας. Στις επιλογές σας περιλαμβάνονται τα δύο κουμπιά-αυτάκια στο επάνω μέρος και το δαχτυλίδι στο μπροστινό.
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4.0
από 5
25
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Rooster1
26/12/2015
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Perfect
Great easy to use children's alarm clock/radio. Simple easy to understand instructions and has some great facilities.
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Η αξιολογηση έγινε για AJ3138 Clock Radio
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Η αξιολογηση έγινε για AJ3138 Clock Radio
Danny1012
12/01/2015
Italia
Fantastica!
Ragazzi c'è l'ho da anni è fantastica! Solo un pò l'audio era meglio stereo che mono.. Ma per il resto è un'oggettino che ti fa compagnia insieme al design sfizioso ti stimola ad usarlo sempre :D.... Il punto di forza è la radio digitale è la possibilità di usarla come sveglia... Il punto debole Audio della sveglia troppo mono! :) meglio stereo
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Η αξιολογηση έγινε για AJ3138 Radiosveglia
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marcob70
08/09/2013
Italia
Veramente soddisfatto, ne acquisterò un'altra per mia figlia
Completamente soddisfatto dell'acquisto, svegliare mio figlio la mattina per andare a scuola sembra essere "più semplice". Acquistata come regalo di compleanno, quella mattina mio figlio si è svegliato con la canzone “Happy Birthday to You” da me registrata sulla sveglia grazie all’apposita funzione. Non nascondo la sua sorpresa e felicità. Sono talmente soddisfatto dell’acquisto di tale prodotto che a breve ne ordinerò un’altra identica per il compleanno di mia figlia (… che quest’anno va in I° elementare). Grazie
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Η αξιολογηση έγινε για AJ3138 Radiosveglia
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3138 Radiosveglia