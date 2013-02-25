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  • Ξεκινήστε την ημέρα σας όπως εσείς θέλετε!
  • Ξεκινήστε την ημέρα σας όπως εσείς θέλετε!

Μη διαθέσιμο πλέον

Ψηφιακό ρολόι-ραδιόφωνο

AJ3123/12

2.6
| (91) Κριτικές
Ξεκινήστε την ημέρα σας όπως εσείς θέλετε!
Αυτό το κομψό ξυπνητήρι-ραδιόφωνο AJ3123/12 έχει κορυφαία εμφάνιση και σας ξυπνά στην ώρα σας. Διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM και σας δίνει την επιλογή αφύπνισης με τον αγαπημένο σας σταθμό ή με το βομβητή.
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Ξυπνήστε με τους ήχους του ραδιοφώνου ή του βομβητή

Ξεκινήστε την ημέρα σας όπως εσείς θέλετε!

Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή

Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή

Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα

Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας με ήπιο τρόπο χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Η προκαθορισμένη ένταση των κανονικών ήχων αφύπνισης είτε είναι πολύ χαμηλή είτε πολύ δυνατή. Επιλέξτε, λοιπόν, να ξυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή ήχο. Η ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.6

από 5

91

Κριτικές

25/02/2013

Italia

Italia

Ottimo

Ottimo. risponde totalmente ai miei requisiti. Solo il manuale è migliorabile ma un paio di tentativi e tutto si risolve. Ottimo il servizio di consegna.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

26/11/2012

Italia

Italia

tommaso

Un ottimo prodotto, considerando il rapporto qualità/prezzo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

25/10/2014

España

España

Buen producto, aunque mejorable.

Es funcional y práctico, tiene un diseño agradable, la luminosidad del reloj es correcta, y puedes memorizar las emisoras de radio, aunque sólo sean FM y la recepción a veces no sea muy correcta. Los botones van un poquito duros y son un poco ruidosos. El volumen mínimo de la radio puede resultar bastante alto a determinadas horas y un incordio si quieres poner la opción de snooze por la noche al no tener salida para auriculares. Pero dicho lo cual, en cuanto a la relación calidad-precio (puesto que me lo regalaron) yo lo veo un producto muy aceptable.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.