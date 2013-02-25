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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ3123/12
Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.
Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας με ήπιο τρόπο χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Η προκαθορισμένη ένταση των κανονικών ήχων αφύπνισης είτε είναι πολύ χαμηλή είτε πολύ δυνατή. Επιλέξτε, λοιπόν, να ξυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή ήχο. Η ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.
2.6
από 5
91
Κριτικές
marco106
25/02/2013
Italia
Ottimo
Ottimo. risponde totalmente ai miei requisiti. Solo il manuale è migliorabile ma un paio di tentativi e tutto si risolve. Ottimo il servizio di consegna.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
torolagloria
26/11/2012
Italia
tommaso
Un ottimo prodotto, considerando il rapporto qualità/prezzo.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
DSTV
25/10/2014
España
Buen producto, aunque mejorable.
Es funcional y práctico, tiene un diseño agradable, la luminosidad del reloj es correcta, y puedes memorizar las emisoras de radio, aunque sólo sean FM y la recepción a veces no sea muy correcta. Los botones van un poquito duros y son un poco ruidosos. El volumen mínimo de la radio puede resultar bastante alto a determinadas horas y un incordio si quieres poner la opción de snooze por la noche al no tener salida para auriculares. Pero dicho lo cual, en cuanto a la relación calidad-precio (puesto que me lo regalaron) yo lo veo un producto muy aceptable.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radio reloj con sintonización digital
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3123 Radio reloj con sintonización digital