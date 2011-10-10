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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ3121/12
Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!
Αυτό το κομψό ραδιορολόι της Philips έχει ωραία εμφάνιση και σας ξυπνά στην ώρα σας. Διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο AM/FM και σας παρέχει την επιλογή αφύπνισης με τον αγαπημένο σας σταθμό ή με το βομβητή.
Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.
Η ρύθμιση της ώρας και της αφύπνισης είναι τόσο εύκολη που ενδέχεται να μην χρειαστεί καν να ανατρέξετε στον Οδηγό γρήγορης έναρξης ή στις Οδηγίες χρήσης. Απλά ακολουθήστε τα ενσωματωμένα πλήκτρα του ρολογιού-ραδιόφωνο για ρύθμιση της ώρας και της αφύπνισης.
Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε μουσική ή το σταθμό της επιλογής σας προτού αποκοιμηθείτε. Απλώς ορίστε ένα χρονικό όριο (έως και 2 ώρα) και επιλέξτε το CD ή το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούτε μέχρι να αποκοιμηθείτε. Το ηχοσύστημα θα συνεχίσει την αναπαραγωγή μέχρι το πέρας της επιλεγμένης διάρκειας και έπειτα θα μεταβεί αυτόματα στην αθόρυβη λειτουργία αναμονής με εξοικονόμηση ενέργειας. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σας δίνει τη δυνατότητα να αποκοιμηθείτε ακούγοντας το αγαπημένο σας CD ή ραδιοφωνικό σταθμό, χωρίς να σας απασχολεί η σπατάλη ενέργειας.
3.5
από 5
28
Κριτικές
Billbored
10/10/2011
United Kingdom
This clock will waken the dead!!!
This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.
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Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Clock Radio
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Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Clock Radio
Pierpa69
16/05/2012
Italia
ne ho due
ottima di fatto ho già provveduto a comprarne un'altra da utilizzatre in altra stanza.
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Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Radiosveglia
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Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Radiosveglia
Rosmond
03/08/2014
Nederland
9,8
Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.
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Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Klokradio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Klokradio