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Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι

AJ3121/12

3.5

| (28) Κριτικές

Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!

Αυτό το κομψό ραδιορολόι της Philips έχει ωραία εμφάνιση και σας ξυπνά στην ώρα σας. Διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο AM/FM και σας παρέχει την επιλογή αφύπνισης με τον αγαπημένο σας σταθμό ή με το βομβητή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυπνήστε με τους ήχους του ραδιοφώνου ή του βομβητή

Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!

Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή

Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή

Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.

Εύκολη ρύθμιση ώρας και αφύπνισης χωρίς οδηγίες

Η ρύθμιση της ώρας και της αφύπνισης είναι τόσο εύκολη που ενδέχεται να μην χρειαστεί καν να ανατρέξετε στον Οδηγό γρήγορης έναρξης ή στις Οδηγίες χρήσης. Απλά ακολουθήστε τα ενσωματωμένα πλήκτρα του ρολογιού-ραδιόφωνο για ρύθμιση της ώρας και της αφύπνισης.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη σας μουσική

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη σας μουσική

Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σάς δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε μουσική ή το σταθμό της επιλογής σας προτού αποκοιμηθείτε. Απλώς ορίστε ένα χρονικό όριο (έως και 2 ώρα) και επιλέξτε το CD ή το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούτε μέχρι να αποκοιμηθείτε. Το ηχοσύστημα θα συνεχίσει την αναπαραγωγή μέχρι το πέρας της επιλεγμένης διάρκειας και έπειτα θα μεταβεί αυτόματα στην αθόρυβη λειτουργία αναμονής με εξοικονόμηση ενέργειας. Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σας δίνει τη δυνατότητα να αποκοιμηθείτε ακούγοντας το αγαπημένο σας CD ή ραδιοφωνικό σταθμό, χωρίς να σας απασχολεί η σπατάλη ενέργειας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

28

Κριτικές

10/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This clock will waken the dead!!!

This is an ideal clock for all the family.you can be roused from your sleep by either music,or a buzzer...you can have the music as loud as you need,and the buzzing gets louder if you don't waken right away: believe me;it will waken you.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Clock Radio

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Clock Radio

16/05/2012

Italia

Italia

ne ho due

ottima di fatto ho già provveduto a comprarne un'altra da utilizzatre in altra stanza.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Radiosveglia

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Radiosveglia

03/08/2014

Nederland

Nederland

9,8

Is een echte aanrader. Prima geluid vooral voor mensen met een slecht gehoor. Verlichting perfect. Bedieningsgemak oké. Kan geen nadelen vinden.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Klokradio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ3121 Klokradio

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.