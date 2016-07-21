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Μη διαθέσιμο πλέον

Ψηφιακό ρολόι-ραδιόφωνο

AJ3116/12

2.6

| (16) Κριτικές

Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!

Αυτό το κομψό ραδιορολόι από την Philips έχει όμορφη όψη και σας ξυπνά στην ώρα σας. Διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM και σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής αφύπνισης με τον αγαπημένο σας σταθμό ή με το βομβητή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Ξυπνήστε με τους ήχους του ραδιοφώνου ή του βομβητή

Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!

  • Ψηφιακός συντονισμός FM

  • Διπλό ξυπνητήρι

  • Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης

Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή

Αφύπνιση με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή με βομβητή

Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα

Ήπια αφύπνιση για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας με ήπιο τρόπο χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Η προκαθορισμένη ένταση των κανονικών ήχων αφύπνισης είτε είναι πολύ χαμηλή είτε πολύ δυνατή. Επιλέξτε, λοιπόν, να ξυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή ήχο. Η ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.6

από 5

16

Κριτικές

21/07/2016

España

España

Επαληθευμένος αγοραστής

Cumple perfectamente con lo que buscaba

Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

30/04/2018

Portugal

Portugal

O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.

Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

02/01/2018

France

France

excellent radio reveil

Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

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Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.