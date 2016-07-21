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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ3116/12
Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!
Αυτό το κομψό ραδιορολόι από την Philips έχει όμορφη όψη και σας ξυπνά στην ώρα σας. Διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM και σας δίνει τη δυνατότητα επιλογής αφύπνισης με τον αγαπημένο σας σταθμό ή με το βομβητή.
Ψηφιακός συντονισμός FM
Διπλό ξυπνητήρι
Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης
Ξυπνήστε με το πρόγραμμα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού ή με τον ήχο βομβητή. Απλά ρυθμίστε την αφύπνιση στο ρολόι-ραδιόφωνο της Philips και ξυπνήστε με τις μελωδίες του ραδιοφωνικού σταθμού που ακούσατε τελευταία φορά ή με έναν ήχο βομβητή. Όταν φτάσει η ώρα αφύπνισης, το ρολόι-ραδιόφωνο της Philips θα ενεργοποιήσει αυτόματα το ραδιοφωνικό σταθμό ή τον ήχο του βομβητή.
Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σάς προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας με ήπιο τρόπο χάρη στην ένταση ξυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Η προκαθορισμένη ένταση των κανονικών ήχων αφύπνισης είτε είναι πολύ χαμηλή είτε πολύ δυνατή. Επιλέξτε, λοιπόν, να ξυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή ήχο. Η ένταση ξυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ξυπνάτε ήρεμα.
2.6
από 5
16
Κριτικές
JavierDG
21/07/2016
España
Επαληθευμένος αγοραστής
Cumple perfectamente con lo que buscaba
Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.
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Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
doisdedos
30/04/2018
Portugal
O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.
Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
gmtl
02/01/2018
France
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique