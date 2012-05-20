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Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι για iPod

AJ301DB/12

3.8

| (6) Κριτικές

Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!

Απελευθερώστε τη φορητή σας μουσική στο σπίτι. Συνδέστε το iPod ή το GoGear player στο συμπαγές ραδιορολόι της Philips με ισχυρά μπάσα και τροφοδοσία ισχύος RMS 12W. Απολαύστε υπέροχο ήχο και επιλέξτε να ξεκινάτε την ημέρα σας δραστήρια με μουσική.

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Ξυπνήστε με τις αγαπημένες σας μελωδίες από το iPod

Ξεκινήστε την ημέρα σας, με το δικό σας τρόπο!

  • Μαύρο

Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod

Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod

Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 ενώ φορτίζετε το iPod! Η βάση σύνδεσης σάς επιτρέπει να συνδέετε το iPod απευθείας στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας για να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPod κατά την αναπαραγωγή ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική σας και να μην χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η μπαταρία του iPod. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για την πλοήγηση, την επιλογή και την αναπαραγωγή της μουσικής που είναι αποθηκευμένη στο iPod. Η σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει αυτόματα το iPod ενώ είναι συνδεδεμένο.

Τεχνολογία ηχείων wOOx για πλούσια και δυνατά μπάσα

Τεχνολογία ηχείων wOOx για πλούσια και δυνατά μπάσα

Η τεχνολογία wOOx αποτελεί μια επαναστατική ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε και να αισθάνεστε εξαιρετικά βαθιά μπάσα σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο ηχοσύστημα. Οι ειδικοί οδηγοί ηχείων συνεργάζονται άψογα με τον ακτινοβολητή μπάσων wOOx, ενώ ο ακριβής συντονισμός του κύριου οδηγού και του τουίτερ παρέχει ομαλή μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η πλήρως συμμετρική κατασκευή τους παρέχουν χαμηλή και ακριβή βάση χωρίς αισθητή παραμόρφωση. Η τεχνολογία wOOx παράγει πλούσια και δυναμικά μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το χώρο του πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να μεγεθύνει ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.

Σύνδεση εισόδου Aux για το φορητό σας MP3 music player

Σύνδεση εισόδου Aux για το φορητό σας MP3 music player

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

6

Κριτικές

3
2

20/05/2012

België

België

Geweldige koop voor geweldige prijs

Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ301DB Klokradio voor iPod

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ301DB Klokradio voor iPod

31/08/2011

België

België

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ301DB Klokradio voor iPod

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ301DB Klokradio voor iPod

20/05/2012

België

België

laat te wensen

ipod speelt hoe maar tuner laat het af en toe afweten wat betreft de ontvangt

Η αξιολογηση έγινε για AJ301DB Klokradio voor iPod

Η αξιολογηση έγινε για AJ301DB Klokradio voor iPod

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.