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Μη διαθέσιμο πλέον
Παίξτε τις πληροφορίες καιρού στα δάχτυλα
Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά - κάθε μέρα! Το μικρό ραδιορολόι με πρόβλεψη καιρού της Philips διαθέτει σύστημα ελέγχου ρολογιού μέσω ραδιοφώνου και γραφικά εικονίδια πρόβλεψης καιρού με πολύχρωμες φωτεινές ενδείξεις. Ο προσωπικός σας μετεωρολόγος που φροντίζει να είστε πάντα συνεπείς.
Θερμοκρασία εσωτερικού/εξωτερικού χώρου
Η οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό διευκολύνει την ανάγνωση και το χειρισμό σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και παρέχει ευανάγνωστες πληροφορίες με μια ματιά.
Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.5
από 5
15
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
DonJuan24
25/10/2025
United Kingdom
18 years old and still going strong
I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio
Ημερομηνία χρήσης 2023-10-25
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio
Ημερομηνία χρήσης 2023-10-25
dkn2k
27/09/2016
United Kingdom
A delight to own..
I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio
22/03/2011
United Kingdom
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio