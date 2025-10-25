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Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι με πρόβλεψη καιρού

AJ260/12

4.5

| (15) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Παίξτε τις πληροφορίες καιρού στα δάχτυλα

Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά - κάθε μέρα! Το μικρό ραδιορολόι με πρόβλεψη καιρού της Philips διαθέτει σύστημα ελέγχου ρολογιού μέσω ραδιοφώνου και γραφικά εικονίδια πρόβλεψης καιρού με πολύχρωμες φωτεινές ενδείξεις. Ο προσωπικός σας μετεωρολόγος που φροντίζει να είστε πάντα συνεπείς.

Δείτε όλα τα οφέλη

Παίξτε τις πληροφορίες καιρού στα δάχτυλα

  • Θερμοκρασία εσωτερικού/εξωτερικού χώρου

Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση σε χαμηλό φωτισμό

Μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ανάγνωση σε χαμηλό φωτισμό

Η οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό διευκολύνει την ανάγνωση και το χειρισμό σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και παρέχει ευανάγνωστες πληροφορίες με μια ματιά.

Προβολή πρόβλεψης καιρού με γραφικές κινούμενες εικόνες

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.5

από 5

15

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2
1

25/10/2025

United Kingdom

United Kingdom

18 years old and still going strong

I have had this radio for over 17 years and it’s great. The radio has become a little temperamental but the indoor and outdoor door temperature are the real wins.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio

Ημερομηνία χρήσης 2023-10-25

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio

Ημερομηνία χρήσης 2023-10-25

27/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

A delight to own..

I got this item about 6 years ago to replace a more expensive (but no longer working device manufactured by a well known competitor). I'm glad to report that my AJ260/05 is still going strong. Great battery life, excellent display and highly accurate too. What a bargain this was. I'm happy to recommend this product from Philips - although from their perspective, I guess they would prefer to see them being replaced by consumers a little more often!

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Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio

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Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio

22/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ260 Weather Clock Radio

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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