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Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιορολόι

AJ2000/12

2.7

| (59) Κριτικές

Ξυπνήστε

Ξυπνήστε με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή τη μουσική που αγαπάτε. Αυτό το κομψό ραδιόφωνο-ρολόι Philips AJ2000 διαθέτει οθόνη με φινίρισμα καθρέπτη και σας επιτρέπει να ρυθμίζετε δύο ξυπνητήρια, ένα για εσάς κι ένα για το σύντροφό σας. Ξεκινήστε την κάθε μέρα μ' ένα χαμόγελο!

Δείτε όλα τα οφέλη

με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς ήχους

Ξυπνήστε

  • Οθόνη με φινίρισμα καθρέπτη

  • Ψηφιακός συντονισμός FM

  • Διπλό ξυπνητήρι

Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Ο ενσωματωμένος δέκτης FM σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε καθημερινά τα αγαπημένα σας τραγούδια αλλά και τις ειδήσεις από τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Απλώς συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.

Οι εφεδρικές μπαταρίες διατηρούν την ώρα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες

Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες

Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.7

από 5

59

Κριτικές

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful clock

An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

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Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Clock Radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Clock Radio

24/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Beautiful clock

[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Clock Radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Clock Radio

17/04/2023

France

France

Επαληθευμένος αγοραστής

Très beau design

Ergonomie et design très bien. Facile d'utilisation

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Radio-réveil

Ημερομηνία χρήσης 2023-03-17

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Radio-réveil

Ημερομηνία χρήσης 2023-03-17

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.