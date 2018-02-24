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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ2000/12
Ξυπνήστε
Ξυπνήστε με τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό ή τη μουσική που αγαπάτε. Αυτό το κομψό ραδιόφωνο-ρολόι Philips AJ2000 διαθέτει οθόνη με φινίρισμα καθρέπτη και σας επιτρέπει να ρυθμίζετε δύο ξυπνητήρια, ένα για εσάς κι ένα για το σύντροφό σας. Ξεκινήστε την κάθε μέρα μ' ένα χαμόγελο!
Οθόνη με φινίρισμα καθρέπτη
Ψηφιακός συντονισμός FM
Διπλό ξυπνητήρι
Ο ενσωματωμένος δέκτης FM σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε καθημερινά τα αγαπημένα σας τραγούδια αλλά και τις ειδήσεις από τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Απλώς συντονιστείτε στο σταθμό που θέλετε.
Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίσετε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.
2.7
από 5
59
Κριτικές
jonahbear
24/02/2018
United Kingdom
Beautiful clock
An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Clock Radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Clock Radio
Arun
24/02/2018
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Beautiful clock
[Employee of philipsglobal] An extremely well designed clock one cannot help admiring. It’s accurate and the alarm function is very good. I haven’t used the radio functions hence cannot comment on the quality of that. Overall, I am very pleased with the purchase and would have no hesitation in recommending it to friends.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Clock Radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Clock Radio
Papou1
17/04/2023
France
Επαληθευμένος αγοραστής
Très beau design
Ergonomie et design très bien. Facile d'utilisation
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Radio-réveil
Ημερομηνία χρήσης 2023-03-17
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AJ2000 Radio-réveil
Ημερομηνία χρήσης 2023-03-17