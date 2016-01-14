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Μη διαθέσιμο πλέον
AJ130/12
Κομψός σχεδιασμός που ταιριάζει σε κάθε lifestyle
Απελευθερώστε τη φορητή μουσική στο σπίτι και απολαύστε εξαιρετικό ήχο στο ραδιορολόι της Philips με CD και σύνδεση εισόδου aux. Με κομψή σχεδίαση και μικρό μέγεθος, διαθέτει μεγάλη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό. Ξυπνήστε με το αγαπημένο σας CD, με ψηφιακή μουσική ή με τον ήχο του ξυπνητηριού.
CD
Συσκευή συμβατή με CD-Rewritable σημαίνει ότι το ηχοσύστημα μπορεί να αναπαράγει και εγγράψιμους δίσκους CD-Recordable (CD-R) και επανεγγράψιμους δίσκους CD-Rewritable (CD-RW). Οι δίσκοι CD-R μπορούν να εγγραφούν μόνο μία φορά και να αναπαραχθούν σε οποιοδήποτε CD player, ενώ οι δίσκοι CD-RW μπορούν να εγγραφούν πολλές φορές και να αναπαραχθούν μόνο σε συμβατά CD player. Η οπτική ανάγνωση λέιζερ και το κύκλωμα αποκωδικοποίησης CD των player που είναι συμβατά με CD-RW, είναι ειδικά σχεδιασμένα για την ανάγνωση του ειδικού στρώματος εγγραφής αλλαγής φάσης του δίσκου CD-RW, εξασφαλίζοντας ότι μπορείτε πάντα να αναπαράγετε τους δίσκους που έχετε εγγράψει στο ηχοσύστημά σας με CD.
Η οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό διευκολύνει την ανάγνωση και το χειρισμό σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και παρέχει ευανάγνωστες πληροφορίες με μια ματιά.
2.2
από 5
5
Κριτικές
marianna
14/01/2016
Italia
Portatile leggero ma...
tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...
Η αξιολογηση έγινε για AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Η αξιολογηση έγινε για AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
sandra1
27/11/2014
Nederland
niet handig in te stellen
Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.
Η αξιολογηση έγινε για AJ130 Klokradio met digitale tuner
Η αξιολογηση έγινε για AJ130 Klokradio met digitale tuner
vano
06/09/2011
Nederland
bediening ruim onder de maat
wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went
Η αξιολογηση έγινε για AJ130 Klokradio met digitale tuner
Η αξιολογηση έγινε για AJ130 Klokradio met digitale tuner