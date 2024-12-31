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AIS6020/70
Ενσωματωμένη σιδερώστρα πολλών γωνιών
Τεχνολογία OptimalTEMP
Κουμπιά χειρισμού με το πόδι
Ισχυρή παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό
Αφαίρεση έως και 99,9% των βακτηρίων*
Η σιδερώστρα μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε βολική θέση και γωνία για μια άνετη εμπειρία. Οριζόντια θέση για να σιδερώνετε τα πιο δύσκολα υφάσματα. Κάθετη θέση για να σιδερώνετε με ατμό τα ευαίσθητα ρούχα.
Το ισχυρό σύστημα παρέχει ατμό έως και 45 γρ./λεπτό για να ισιώνει τις επίμονες τσακίσεις, ενώ η μυτερή άκρη του σίδερου σας βοηθά να πετυχαίνετε αποτελέσματα ακριβείας.
Η τεχνολογία OptimalTEMP αποτρέπει τα καψίματα σε υφάσματα που σιδερώνονται, ώστε να μπορείτε να σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μετάξι, χωρίς κανένα πρόβλημα.
Κριτικές
δοκιμή από ανεξάρτητο ινστιτούτο για βακτήρια τύπου E. Coli, S. Aureus, C. Albicans και ακάρεα σε βαμβάκι με χρήση ατμού για 10 δευτερόλεπτα
σε σύγκριση με τα ατμοσίδερα Philips
σε σύγκριση με τα ατμοσίδερα, σύμφωνα με τους καταναλωτές, δοκιμή τοποθέτησης προϊόντος, Οκτώβριος 2022