ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
  • Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.

Ολοκληρωμένες λύσεις σιδερώματοςAll-in-One 6000 Series

AIS6020/70

Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.
Το Philips All-in-One 6000 Series είναι η έξυπνη λύση σας για να έχετε πάντα υπέροχη εμφάνιση. Ο κομψός συνδυασμός 3 σε 1 με σίδερο, σύστημα ατμού και σιδερώστρα σάς βοηθά να αφαιρείτε γρήγορα τις τσακίσεις από τα ρούχα σε οποιαδήποτε κάθετη, οριζόντια ή κεκλιμένη θέση.
Δείτε όλα τα οφέλη

Μεγαλύτερη ευελιξία, απόδοση και πρακτικότητα**

Ένα σύστημα. Αποτελεσματικό και πρακτικό.

  • Ενσωματωμένη σιδερώστρα πολλών γωνιών

  • Τεχνολογία OptimalTEMP

  • Κουμπιά χειρισμού με το πόδι

  • Ισχυρή παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό

  • Αφαίρεση έως και 99,9% των βακτηρίων*

Ενσωματωμένη σιδερώστρα ρυθμιζόμενη σε πολλές γωνίες

Ενσωματωμένη σιδερώστρα ρυθμιζόμενη σε πολλές γωνίες

Η σιδερώστρα μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε βολική θέση και γωνία για μια άνετη εμπειρία. Οριζόντια θέση για να σιδερώνετε τα πιο δύσκολα υφάσματα. Κάθετη θέση για να σιδερώνετε με ατμό τα ευαίσθητα ρούχα.

Ισχυρό σύστημα για να ισιώνετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Ισχυρό σύστημα για να ισιώνετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Το ισχυρό σύστημα παρέχει ατμό έως και 45 γρ./λεπτό για να ισιώνει τις επίμονες τσακίσεις, ενώ η μυτερή άκρη του σίδερου σας βοηθά να πετυχαίνετε αποτελέσματα ακριβείας.

OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

OptimalTEMP, εγγυημένα χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

Η τεχνολογία OptimalTEMP αποτρέπει τα καψίματα σε υφάσματα που σιδερώνονται, ώστε να μπορείτε να σιδερώνετε τα πάντα, από τζιν μέχρι μετάξι, χωρίς κανένα πρόβλημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. δοκιμή από ανεξάρτητο ινστιτούτο για βακτήρια τύπου E. Coli, S. Aureus, C. Albicans και ακάρεα σε βαμβάκι με χρήση ατμού για 10 δευτερόλεπτα

  2. σε σύγκριση με τα ατμοσίδερα Philips

  3. σε σύγκριση με τα ατμοσίδερα, σύμφωνα με τους καταναλωτές, δοκιμή τοποθέτησης προϊόντος, Οκτώβριος 2022