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Μη διαθέσιμο πλέον

Προσαρμογέας Bluetooth®

AEA2700/12

3.6

| (65) Κριτικές

Συνδέστε έως και 3 smartphone ταυτόχρονα

Ο προσαρμογέας Philips Bluetooth® με MULTIPAIR μετατρέπει το σύστημα ηχείων Hi-Fi/PC σ' ένα ασύρματο ηχοσύστημα. Απλώς συνδέστε τον προσαρμογέα και μεταδώστε ασύρματα μουσική από έως και τρία smartphone, tablet και συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

Δείτε όλα τα οφέλη

Συνδέστε έως και 3 smartphone ταυτόχρονα

  • Δέκτης μουσικής Bluetooth®

  • με MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC και NFC

  • Ψηφιακή έξοδος

Άμεση εναλλαγή μουσικής μεταξύ 3 συσκευών με MULTIPAIR

Άμεση εναλλαγή μουσικής μεταξύ 3 συσκευών με MULTIPAIR

Κάντε σύζευξη με έως και 3 έξυπνες συσκευές, ώστε να μπορείτε να μεταδίδετε μουσική από όποια συσκευή θέλετε, χωρίς την ταλαιπωρία της αποσύζευξης και της επανασύζευξης. Για να ακούσετε ένα τραγούδι σε μια διαφορετική συσκευή, απλώς επιλέξτε το και πατήστε "Αναπαραγωγή". Είναι ιδανικό για να μοιράζεστε μουσική με τους φίλους σας, σε πάρτι ή απλώς για να ακούτε διαφορετικά τραγούδια που είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικές συσκευές. Αφήστε τους φίλους και την οικογένειά σας να κάνουν σύζευξη ταυτόχρονα, για να εναλλάσσετε εύκολα τη μουσική σας μαζί τους στη στιγμή.

Μεταδώστε εφαρμογές μουσικής από το smartphone ή το tablet σε ηχοσύστημα Hi-Fi

Μεταδώστε εφαρμογές μουσικής από το smartphone ή το tablet σε ηχοσύστημα Hi-Fi

Όλοι οι λάτρεις της μουσικής χρησιμοποιούν την αγαπημένη τους υπηρεσία μουσικής ή διαδικτυακές εφαρμογές ραδιοφώνου στις κινητές συσκευές τους. Τώρα, μπορείτε να τις αναπαραγάγετε απευθείας στο ηχοσύστημα Hi-Fi.

Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth® υψηλής πιστότητας (aptx® και AAC)

Μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth® υψηλής πιστότητας (aptx® και AAC)

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία, η μετάδοση ήχου μέσω Bluetooth® περνάει στο επόμενο επίπεδο. Ο τυπικός ήχος Bluetooth® χρησιμοποιεί κωδικοποίηση SBC που έχει δημιουργηθεί για βασική μετάδοση του ήχου, απογοητεύοντας μερικές φορές τους ακροατές χωρίς να ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους. Ωστόσο, ο προσαρμογέας Hi-Fi είναι εξοπλισμένος με την υψηλής πιστότητας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® (aptX® και AAC) - χαρίζοντας πλούσιο, δυναμικό ήχο με κρυστάλλινη καθαρότητα. Η Philips προσφέρει την ποιότητα του ήχου που περιμένατε και συμβατότητα με τις τελευταίες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων Android™ και Apple iOS για smartphone, tablet και άλλες συσκευές. Η ασύρματη μουσική ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.6

από 5

65

Κριτικές

06/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Use as Input to Vaccum Tube amplifier

I have an antique Leak TL12 tube amp, and needed a means to stream music from my lap top and guests devices. What I have found is that the tube amp, which is ~ no noise or distortion, 'round off' or smooths the digital stored and streamed music. Results are better than I expected, music is clear, not muddy, rich in tone, with the typical warm tube sound. I have photos if you would like to have. Sound, even via low cost 100W PA speaker is fantastic, clear, crisp and NO noise or Hum. regards, John

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Η αξιολογηση έγινε για AEA2700 Bluetooth® adapter

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Η αξιολογηση έγινε για AEA2700 Bluetooth® adapter

22/09/2016

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Piccolo e pratico

Ho ricevuto questo prodotto in regalo per riprodurre la mia musica dallo smartphone/tablet al mio impianto hi-fi. Il design è piccolo e compatto, di facilissimo utilizzo. Una volta collegato all'impianto hi-fi o allo stereo ed effettuato l'accoppiamento Bluetooth, si può godere della propria musica amplificata a dovere. Inoltre la funziona multipair permette di collegare fino a tre dispositivi, passando dall'uno all'altro in un baleno. Lo consiglio vivamente!

Η αξιολογηση έγινε για AEA2700 Adattatore Bluetooth®

Η αξιολογηση έγινε για AEA2700 Adattatore Bluetooth®

15/10/2015

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Prodotto eccellente !

Volevo ascoltare la musica dal cellulare all'impianto di casa e così ho cercato un prodotto tra i moltissimi che ve ne sono sul mercato e tra prodotti da pochi euro e altri di centinaia, quello della Philips mi è sembrato una giusta media. L'apparecchio è piccolo e in foto sembra più grande ma è molt meglio così perchè occupa poco spazio e si nota meno. Il design è gradevole e i collegamenti elementari (vengono forniti tutti i cavetti). La qualità è molto buona, tenendo presente che la musica dei vari streaming da internet non è mai di qualità pari al CD ma si tratta di MP3 più o meno compressi, ma comunque l'ascolto risulta molto gradevole. La distanza di utilizzo è notevole e dal giardino riuscivo ancora a trasmettere al ricevitore che era in casa. Il telefono è un Galaxy S6 ed ha riconosciuto al volo il Philips. Eccellente l'assistenza del servizio vendita online .

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Η αξιολογηση έγινε για AEA2700 Adattatore Bluetooth®

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AEA2700 Adattatore Bluetooth®

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.