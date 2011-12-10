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Μη διαθέσιμο πλέον
AE6790/00
Ψηφιακό ραδιόφωνο εν κινήσει
Μικρό ψηφιακό ραδιόφωνο τσέπης με 20 προεπιλεγμένους σταθμούς και αυτόματο συντονισμό.
μέγεθος τσέπης
Ψηφιακό ραδιόφωνο
Ένα ενσωματωμένο ρολόι μετρά το χρόνο με ακρίβεια. Όταν το ραδιόφωνο είναι ανενεργό, ενεργοποιείται η ένδειξη του ρολογιού για επιπλέον άνεση.
Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.
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2.9
από 5
28
Κριτικές
10/12/2011
España
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Radio portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Radio portátil
tubconn
21/05/2012
Nederland
Goede ontvangst, net design
Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Draagbare radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Draagbare radio
03/01/2012
Nederland
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Draagbare radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Draagbare radio