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Μη διαθέσιμο πλέον

Φορητό ραδιόφωνο

AE6790/00

2.9

| (28) Κριτικές

Ψηφιακό ραδιόφωνο εν κινήσει

Μικρό ψηφιακό ραδιόφωνο τσέπης με 20 προεπιλεγμένους σταθμούς και αυτόματο συντονισμό.

Δείτε όλα τα οφέλη

με 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς

Ψηφιακό ραδιόφωνο εν κινήσει

  • μέγεθος τσέπης

  • Ψηφιακό ραδιόφωνο

Ενσωματωμένη λειτουργία ρολογιού

Ένα ενσωματωμένο ρολόι μετρά το χρόνο με ακρίβεια. Όταν το ραδιόφωνο είναι ανενεργό, ενεργοποιείται η ένδειξη του ρολογιού για επιπλέον άνεση.

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Ψηφιακό ραδιόφωνο με προεπιλεγμένους σταθμούς για μεγαλύτερη άνεση

Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Φορητό ραδιόφωνο τσέπης

0

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.9

από 5

28

Κριτικές

10/12/2011

España

España

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Radio portátil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Radio portátil

21/05/2012

Nederland

Nederland

Goede ontvangst, net design

Ondanks het feit dat de mast in Hoogersmilde nog niet gereed is, een goede ontvangst. In het donker zijn de afstemknopjes moeilijk te voelen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Draagbare radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Draagbare radio

03/01/2012

Nederland

Nederland

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Draagbare radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE6790 Draagbare radio

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.