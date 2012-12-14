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Μη διαθέσιμο πλέον

Ραδιόφωνο μπάνιου

AE2330/00

3.7

| (50) Κριτικές

Διασκεδάστε στο μπάνιο σας!

Απολαύστε μουσική στο ντους σας με το ραδιόφωνο μπάνιου AE2330/00 της Philips. Ανθεκτικό στο νερό, επιτρέπει κάθε χρήση στο μπάνιο. Με τον αποσπώμενο ιμάντα μπορείτε να το κρεμάτε στο ντους γρήγορα και εύκολα.

Δείτε όλα τα οφέλη

με αυτό το ραδιόφωνο μπάνιου

Διασκεδάστε στο μπάνιο σας!

  • Ψηφιακός συντονισμός FM/MW

  • Προστασία από πιτσιλιές

  • Ρολόι

  • Λειτουργεί με μπαταρίες

Ενσωματωμένη λειτουργία ρολογιού

Ένα ενσωματωμένο ρολόι μετρά το χρόνο με ακρίβεια. Όταν το ραδιόφωνο είναι ανενεργό, ενεργοποιείται η ένδειξη του ρολογιού για επιπλέον άνεση.

Αντιολισθητική σχεδίαση με εύκολη λαβή

Η ειδική σχεδίαση του ραδιοφώνου εφαρμόζει στη φυσική καμπύλη των ανθρώπινων χεριών και χάρη στη ματ υφή του και στις δύο πλευρές μπορείτε να το πιάνετε με βρεγμένα χέρια. Το κάτω μέρος του ραδιοφώνου είναι ελαστικό έτσι ώστε να μπορείτε να πατάτε τα κουμπιά με ευκολία χωρίς να ανησυχείτε ότι θα γλιστρήσει.

Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας σάς ενημερώνει για το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας

Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας σάς ενημερώνει για το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας

Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ανάβει όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

50

Κριτικές

2

14/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Bathroom radio AE2330

Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.