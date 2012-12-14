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Μη διαθέσιμο πλέον
AE2330/00
Διασκεδάστε στο μπάνιο σας!
Απολαύστε μουσική στο ντους σας με το ραδιόφωνο μπάνιου AE2330/00 της Philips. Ανθεκτικό στο νερό, επιτρέπει κάθε χρήση στο μπάνιο. Με τον αποσπώμενο ιμάντα μπορείτε να το κρεμάτε στο ντους γρήγορα και εύκολα.
Ψηφιακός συντονισμός FM/MW
Προστασία από πιτσιλιές
Ρολόι
Λειτουργεί με μπαταρίες
Ένα ενσωματωμένο ρολόι μετρά το χρόνο με ακρίβεια. Όταν το ραδιόφωνο είναι ανενεργό, ενεργοποιείται η ένδειξη του ρολογιού για επιπλέον άνεση.
Η ειδική σχεδίαση του ραδιοφώνου εφαρμόζει στη φυσική καμπύλη των ανθρώπινων χεριών και χάρη στη ματ υφή του και στις δύο πλευρές μπορείτε να το πιάνετε με βρεγμένα χέρια. Το κάτω μέρος του ραδιοφώνου είναι ελαστικό έτσι ώστε να μπορείτε να πατάτε τα κουμπιά με ευκολία χωρίς να ανησυχείτε ότι θα γλιστρήσει.
Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας ανάβει όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.7
από 5
50
Κριτικές
Doms
14/12/2012
United Kingdom
Philips Bathroom radio AE2330
Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio
Geoffers71
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio
Jon3717
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE2330 Bathroom radio