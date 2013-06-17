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Μη διαθέσιμο πλέον
AE1530/00
Αναλογικός συντονισμός FM/MW
Ενσωματωμένο ηχείο
Υποδοχή ακουστικών
Λειτουργεί με μπαταρίες
Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW (AM)
0
Ένα ηχείο προσφέρει καλή ποιότητά ήχου για περισσότερη απόλαυση.
3.7
από 5
17
Κριτικές
NickWoj
17/06/2013
United Kingdom
Great for a tiny radio
Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio
Sinbad32
17/06/2013
United Kingdom
Great for a tiny radio
Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio
sanpretty
20/08/2010
United Kingdom
Excellent product !
Its worth the money and also good sound quality and really looks beautiful ... and bets part is its so tiny as an mobile .. very handy
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio