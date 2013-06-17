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  • Μέγεθος τσέπης
  • Μέγεθος τσέπης

Μη διαθέσιμο πλέον

Φορητό ραδιόφωνο

AE1530/00

3.7
| (17) Κριτικές
Μέγεθος τσέπης
Με το κομψό ραδιόφωνο μεγέθους τσέπης MW/FM από τη Philips, απολαμβάνετε δυνατό ήχο υψηλής ποιότητας όπου κι αν πάτε!
Δείτε όλα τα οφέλη

Μέγεθος τσέπης

  • Αναλογικός συντονισμός FM/MW

  • Ενσωματωμένο ηχείο

  • Υποδοχή ακουστικών

  • Λειτουργεί με μπαταρίες

Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Δέκτης FM για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο

Στερεοφωνικός δέκτης FM/MW (AM)

Περιστροφικό στοιχείο ελέγχου έντασης και διακόπτης on/off

0

Ενσωματωμένο ηχείο για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο δυνατά με καλή ποιότητα ήχου

Ενσωματωμένο ηχείο για να απολαμβάνετε ραδιόφωνο δυνατά με καλή ποιότητα ήχου

Ένα ηχείο προσφέρει καλή ποιότητά ήχου για περισσότερη απόλαυση.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

17

Κριτικές

17/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great for a tiny radio

Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio

17/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great for a tiny radio

Nice looking design for a small personal radio which you can slip into your pocket and take anywhere. The sound is a bit tinny but is very clear. Reception on both wavebands is good enabling the set to work even in challenging reception conditions.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio

20/08/2010

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product !

Its worth the money and also good sound quality and really looks beautiful ... and bets part is its so tiny as an mobile .. very handy

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AE1530 Portable Radio

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.