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Μη διαθέσιμο πλέον
AD385/12
Απολαύστε τη μουσική σας από το iPhone 5, ασύρματα
Είτε στο γραφείο σας είτε οπουδήποτε αλλού, το ηχείο σύνδεσης AD385 προσφέρει κρυστάλλινο ήχο που γεμίζει το χώρο. Είναι συμβατό με το iPhone 5 και τα τελευταία iPod μέσω της υποδοχής Lightning, ενώ διαθέτει Bluetooth και επαναφορτιζόμενη μπαταρία για ασύρματη μουσική.
Υποδοχή Lightning
για iPod/iPhone
Η σύνδεση εισόδου ήχου επιτρέπει αναπαραγωγή αρχείων εισόδου ήχου απευθείας από φορητά media player. Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, η είσοδος ήχου είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστη καθώς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.
Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων μπάσων.
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και λάπτοπ. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.
3.7
από 5
3
Κριτικές
kenoi
14/04/2015
Norge
Kjempe grei høytaler med dokkingstasjon for iPhone 5s
Kjøpte denne fordi vi har han en Iphone 5s med lightning kontakt og for å få bedre lyd ut av mobilen, trådløst. Dette funket kjempe enkelt, musikken strømmet ut av høyttaleren etter kun få minutter etter ut pakket fra esken. Veldig brukervennlig og greit der. Men denne høyttaleren skulle brukes med en bærbar pc også. Og der manglet 3,5 mm lydkabelen som en kobler disse sammen med for å få ut lyd. Enten mangler de i esken eller så blir ikke kabelen levert med. Dette produktet kan så langt anbefales veldig mye :-)
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Η αξιολογηση έγινε για AD385 dokkinghøyttaler med Bluetooth®
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whk54
07/11/2014
France
juste bon.
un bête et méchant dock permettant le sans fil. tres pratique quand on souhaite pouvoir garder son téléphone à porté de main et continuer à l'utiliser normalement. en cas d'appel, la transmission vers le dock s'arrête, et reprend une fois l'appel fini, simple et efficace :) le son y est tres bon pour un appareil de ce gabarit, les basses, et les aigues sont bien présentes. et le son rayonne plutôt bien, il ne souffre pas de la directivité, et c'est un bon point. le contrôle du son depuis le téléphone, tres appréciable aussi. et la prise jack, appréciable aussi pour l'utiliser en simple ampli. bref, personellement, aucuns regrets. c'est un bon produit. du philips comme j'ai toujours apprécié.
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Η αξιολογηση έγινε για AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®
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non83
14/08/2014
France
bof bof
très déçu, je viens d'ouvrir le carton (il y a 1 heure) impossible de faire le couplage bluetooth avec le PC ... et en branche directement l'ipod nano, impossible de monter le son autrement avec l'ipod, et le son est très bas !!!! je pense que je vais retourner le produit, car aucun forum ne traite de ces questions, aucune ligne à ce sujet sur le site de Philips non plus, dommage ... par contre je suis à l'écoute si quelqu'un des chez Philips ou autre à une solution.... :-(
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Η αξιολογηση έγινε για AD385 Station d'accueil avec Bluetooth®