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Μη διαθέσιμο πλέον
AC4062/00
Το προηγμένο και καινοτόμο σύστημα καθαρού αέρα 6 σταδίων αφαιρεί και αποστειρώνει ακόμα και τα πιο λεπτά σωματίδια και ένα ευρύ φάσμα αερίων και οσμών. * Το σύστημα φιλτραρίσματος Electro-clean 3 σταδίων αφαιρεί αποτελεσματικά τα σωματίδια * Το σύστημα φιλτραρίσματος FreshAir 2 σταδίων αφαιρεί αέρια και οσμές * Το ενεργό οξυγόνο αποστειρώνει τα παγιδευμένα σωματίδια και ανανεώνει συνεχώς το φίλτρο ζεόλιθου, εξασφαλίζοντας μακροχρόνια ανώτερη απόδοση.
Το σύστημα φιλτραρίσματος Electro-clean 3 σταδίων λειτουργεί με τρεις τρόπους. * Πρώτον, το προ-φίλτρο μπλοκάρει μεγαλύτερα σωματίδια, όπως τρίχες, νιφάδες από κατοικίδια και αλλεργιογόνα οικιακής σκόνης. * Δεύτερον, τα λεπτότερα σωματίδια που έχουν περάσει από το προ-φίλτρο, συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων και ιών, φορτίζονται από τον φορτιστή πεδίου Corona. * Τρίτον, το φίλτρο Ηλεκτροστατικής Καθίζησης (ESP) προσελκύει αυτά τα φορτισμένα σωματίδια στην επιφάνειά του και τα διατηρεί παγιδευμένα με ασφάλεια.
Το ενεργό οξυγόνο, που παράγεται από τον φορτιστή πεδίου Corona, αποστειρώνει επιβλαβή μικρόβια όπως βακτήρια και ιούς που παγιδεύονται στο φίλτρο ηλεκτροστατικής καθίζησης (ESP). Στη συνέχεια περνά μέσα από το φίλτρο ζεόλιθου, όπου οξειδώνει τα παγιδευμένα αέρια, καθιστώντας τα ακίνδυνα. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, το φίλτρο ζεόλιθου ανανεώνεται συνεχώς και η διάρκεια ζωής του μπορεί να παραταθεί για πολλά χρόνια.
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