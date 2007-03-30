Το ενεργό οξυγόνο αποστειρώνει τους ρύπους και ανανεώνει το φίλτρο

Το ενεργό οξυγόνο, που παράγεται από τον φορτιστή πεδίου Corona, αποστειρώνει επιβλαβή μικρόβια όπως βακτήρια και ιούς που παγιδεύονται στο φίλτρο ηλεκτροστατικής καθίζησης (ESP). Στη συνέχεια περνά μέσα από το φίλτρο ζεόλιθου, όπου οξειδώνει τα παγιδευμένα αέρια, καθιστώντας τα ακίνδυνα. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, το φίλτρο ζεόλιθου ανανεώνεται συνεχώς και η διάρκεια ζωής του μπορεί να παραταθεί για πολλά χρόνια.