Αναζήτηση όρων

  • Βρείτε. Παρακολουθήστε. Διασκεδάστε. Βρείτε. Παρακολουθήστε. Διασκεδάστε. Βρείτε. Παρακολουθήστε. Διασκεδάστε.
    Energy Label Europe E here
    για περισσότερες πληροφορίες, κάντε λήψη: here (PDF 205.0KB)

    LED 4K TV

    65PUS7008/12

    Βρείτε. Παρακολουθήστε. Διασκεδάστε.

    Ό,τι είδους περιεχόμενο κι αν αγαπάτε, αυτή η έξυπνη Smart TV θα το βρει γρήγορα. Από παλιές αγαπημένες ταινίες μέχρι νέες κυκλοφορίες, καθίστε αναπαυτικά όσο η τηλεόραση ψάχνει σε όλες τις μεγάλες υπηρεσίες streaming για λογαριασμό σας! Διαθέτει επίσης ζωντανή εικόνα και καθηλωτικό ήχο.

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

    LED 4K TV

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων 4K Ultra HD

    Βρείτε. Παρακολουθήστε. Διασκεδάστε.

    4K TV

    • Τηλεόραση 164 εκ. (65")
    • Υποστηρίζει τις κύριες μορφές HDR
    • Philips Smart TV
    Εξαιρετικά ευκρινής εικόνα. Απολαυστική προβολή.

    Εξαιρετικά ευκρινής εικόνα. Απολαυστική προβολή.

    Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, αυτή η τηλεόραση 4K LED σας προσφέρει φωτεινή, εξαιρετικά ευκρινή εικόνα με ζωντανά χρώματα. Η τηλεόραση είναι συμβατή με όλες τις βασικές μορφές HDR. Έτσι, θα βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες, ακόμα και σε σκοτεινές και φωτεινές περιοχές, όταν μεταδίδετε περιεχόμενο HDR.

    Εκπληκτική τηλεόραση. Χωρίς προβλήματα. Philips Smart TV.

    Εκπληκτική τηλεόραση. Χωρίς προβλήματα. Philips Smart TV.

    Όλα γίνονται γρήγορα με τη νέα μας έξυπνη τηλεόραση. Σας αρέσει μια σειρά; Μπορείτε να την ανοίξετε απευθείας από την αρχική οθόνη. Αν ψάχνετε κάτι καινούργιο, μπορείτε να περιηγηθείτε σε κατηγορίες όπως δράση ή δράμα και να δείτε προτάσεις από τις κορυφαίες υπηρεσίες ροής – όλα σε ένα σημείο.

    Λεπτή τηλεόραση. Πανέτοιμη για το μέλλον.

    Λεπτή τηλεόραση. Πανέτοιμη για το μέλλον.

    Ψάχνετε μια τηλεόραση που ταιριάζει με τον χώρο σας; Η σχεδόν χωρίς πλαίσιο οθόνη αυτής της Smart TV 4K ταιριάζει με κάθε εσωτερικό χώρο, ενώ τα λεπτά πόδια από μαύρο ματ υλικό κάνουν την οθόνη να φαίνεται σαν να αιωρείται. Η συσκευασία και τα ένθετα των προϊόντων μας είναι από ανακυκλωμένο χαρτόνι και χαρτί.

    Εξαιρετική για παιχνίδια. Μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης (VRR) και χαμηλή καθυστέρηση εισόδου σε οποιαδήποτε κονσόλα.

    Εξαιρετική για παιχνίδια. Μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης (VRR) και χαμηλή καθυστέρηση εισόδου σε οποιαδήποτε κονσόλα.

    Το HDMI 2.1 σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κονσόλα σας, με γρήγορο παιχνίδι και ομαλά γραφικά. Η συσκευή διαθέτει επίσης υποστήριξη VRR, ενώ η ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης εισόδου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα σας.

    Τεχνικές προδιαγραφές

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      65  ίντσες
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      164  εκ.
      Οθόνη
      4K Ultra HD LED
      Ανάλυση οθόνης
      3840 x 2160
      Εγγενής ρυθμός ανανέωσης
      60  Hz
      Picture Engine
      Pixel Precise Ultra HD
      Βελτίωση εικόνας
      • HDR10
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • Με συμβατότητα HDR10+

    • Ανάλυση οθόνης εισόδου

      Ανάλυση-Ρυθμός ανανέωσης
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920x1080p-24Hz,25Hz,30Hz
      • ,50Hz,60Hz
      • 2560x1440-60Hz
      • 3840x2160p-24Hz,25Hz,30Hz
      • , 50Hz, 60Hz

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Ψηφιακή τηλεόραση
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Αναπαραγωγή βίντεο
      • PAL
      • SECAM
      Οδηγός τηλεοπτικού προγράμματος*
      Electronic Program Guide 8 ημερών
      Ένδειξη ισχύος σήματος
      Ναι
      Teletext
      Hypertext 1000 σελίδων
      Υποστήριξη HEVC
      Ναι

    • Smart TV

      Λειτουργικό σύστημα
      Smart TV με βελτιωμένο λειτουργικό σύστημα

    • Χαρακτηριστικά Smart TV

      Αλληλεπίδραση με το χρήστη
      • SimplyShare
      • Κατοπτρισμός οθόνης
      Interactive TV
      HbbTV
      Εφαρμογές SmartTV*
      • YouTube
      • Κατάστημα Philips
      • Βίντεο Amazon Prime
      • Netflix
      Φωνητική υποβοήθηση*
      • Συμβατότητα με Alexa
      • Συμβατότητα με Google Home

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      Φορμά αναπαραγωγής βίντεο
      • Περιέχει: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Φορμά αναπαραγωγής μουσικής
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (v2 έως v9.2)
      • WMA-PRO (v9 και v10)
      • FLAC
      Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Φορμά αναπαραγωγής εικόνας
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • HEIF

    • Επεξεργασία

      Ισχύς επεξεργασίας
      Διπύρηνος επεξεργαστής

    • Ήχος

      Ισχύς (RMS)
      16W
      Διαμόρφωση ηχείων
      2 ηχεία πλήρους εύρους 8 W
      Κωδικοποιητής
      Dolby Digital MS12 V2.5
      Ενίσχυση ήχου
      • Έξυπνος ήχος
      • Καθαροί διάλογοι
      • Ενίσχυση μπάσων Dolby
      • Dolby Volume Leveler
      • Νυκτερ. λειτ.
      • A.I. EQ

    • Συνδεσιμότητα

      Αριθμός συνδέσεων HDMI
      3
      Λειτουργίες HDMI
      • 4K
      • Κανάλι επιστροφής ήχου
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Τηλεχειριστήριο passthrough
      • Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
      • Αναμονή συστήματος
      • Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
      Αριθμός USB
      2
      Ασύρματη σύνδεση
      Wi-Fi 802.11n, 2x2, μονή ζώνη
      Άλλες συνδέσεις
      • Λειτουργία Common Interface Plus (CI+)
      • Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία
      • Δορυφορική υποδοχή
      HDCP 2.3
      Ναι σε όλα τα HDMI
      HDMI ARC
      Ναι σε HDMI1
      Χαρακτηριστικά HDMI 2.1
      • eARC στο HDMI 1
      • Υποστηρίζονται eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC για τηλεόραση/SB της Philips
      • Εξωτερική ρύθμιση μέσω του περιβάλλοντος χρήσης της τηλεόρασης

    • Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο HDMI

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • Ενεργειακή κάρτα ΕΕ

      Αριθμοί καταχώρισης EPREL
      1437548
      Ενεργειακή κλάση για SDR
      E
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για SDR
      85  Kwh/1000 ώρες
      Ενεργειακή κλάση για HDR
      G
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για HDR
      135  Kwh/1000 ώρες
      Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας
      n.a.
      Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο
      2.0  W
      Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται
      LED LCD

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      220 - 240V, 50/60Hz
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      <0,3W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      • Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
      • Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)
      • Λειτουργία Eco
      • Φωτοαισθητήρας
      Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας
      Δ/Υ

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • Τηλεχειριστήριο
      • 2 μπαταρίες AAA
      • Βάση τραπεζιού
      • Καλώδιο ρεύματος
      • Οδηγός γρήγορης έναρξης
      • Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας

    • Σχεδίαση

      Χρώματα τηλεόρασης
      Μαύρο ματ πλαίσιο
      Σχεδίαση βάσης
      Ράβδοι από ματ υλικό μαύρου χρώματος

    • Διαστάσεις

      Πλάτος συσκευής
      1447,0  μμ
      Ύψος συσκευής
      843,0  μμ
      Βάθος συσκευής
      92,0  μμ
      Βάρος προϊόντος
      17,8  κ.
      Πλάτος συσκευής (με τη βάση)
      1447.0  μμ
      Ύψος συσκευής (με τη βάση)
      864.0  μμ
      Βάθος συσκευής (με τη βάση)
      290.0  μμ
      Βάρος προϊόντος (+βάση)
      18.0  κ.
      Πλάτος κιβωτίου
      1600.0  μμ
      Ύψος κιβωτίου
      995.0  μμ
      Βάθος κιβωτίου
      170.0  μμ
      Βάρος με την συσκευασία
      22,6  κ.
      Πλάτος βάσης
      760.0  μμ
      Ύψος βάσης
      21.0  μμ
      Βάθος βάσης
      290.0  μμ
      Απόσταση μεταξύ 2 βάσεων
      760.0  μμ
      Ύψος βάσης ως το κάτω άκρο της τηλεόρασης
      21.0  μμ
      Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο
      400 x 300 χιλ.

    Περιεχόμενα συσκευασίας

    Άλλα μέρη στη συσκευασία

    • Τηλεχειριστήριο
    • 2 μπαταρίες AAA
    • Βάση τραπεζιού
    • Καλώδιο ρεύματος
    • Οδηγός γρήγορης έναρξης
    • Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
    • Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
    • Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
    • Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Οι παροχές της εφαρμογής Smart TV διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
    • Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.
    • Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση https://www.netflix.com
    • Το Rakuten TV είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Η λειτουργία Google Assistant ισχύει στις χώρες όπου είναι διαθέσιμη από την Google.
    • Τηλεχειριστήριο χωρίς μικρόφωνο. Ο Βοηθός Google λειτουργεί μέσω της εφαρμογής Google Home για κινητές συσκευές ή μέσω του ηχείου Google Home.

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.