Λεπτή τηλεόραση. Πανέτοιμη για το μέλλον.

Ψάχνετε μια τηλεόραση που ταιριάζει με τον χώρο σας; Η σχεδόν χωρίς πλαίσιο οθόνη αυτής της Smart TV 4K ταιριάζει με κάθε εσωτερικό χώρο, ενώ τα λεπτά πόδια από μαύρο ματ υλικό κάνουν την οθόνη να φαίνεται σαν να αιωρείται. Η συσκευασία και τα ένθετα των προϊόντων μας είναι από ανακυκλωμένο χαρτόνι και χαρτί.