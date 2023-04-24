Άλλα μέρη στη συσκευασία
- Τηλεχειριστήριο
- 2 μπαταρίες AAA
- Βάση τραπεζιού
- Καλώδιο ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
65PUS7008/12
Βρείτε. Παρακολουθήστε. Διασκεδάστε.
Ό,τι είδους περιεχόμενο κι αν αγαπάτε, αυτή η έξυπνη Smart TV θα το βρει γρήγορα. Από παλιές αγαπημένες ταινίες μέχρι νέες κυκλοφορίες, καθίστε αναπαυτικά όσο η τηλεόραση ψάχνει σε όλες τις μεγάλες υπηρεσίες streaming για λογαριασμό σας! Διαθέτει επίσης ζωντανή εικόνα και καθηλωτικό ήχο.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Ό,τι κι αν παρακολουθείτε, αυτή η τηλεόραση 4K LED σας προσφέρει φωτεινή, εξαιρετικά ευκρινή εικόνα με ζωντανά χρώματα. Η τηλεόραση είναι συμβατή με όλες τις βασικές μορφές HDR. Έτσι, θα βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες, ακόμα και σε σκοτεινές και φωτεινές περιοχές, όταν μεταδίδετε περιεχόμενο HDR.
Όλα γίνονται γρήγορα με τη νέα μας έξυπνη τηλεόραση. Σας αρέσει μια σειρά; Μπορείτε να την ανοίξετε απευθείας από την αρχική οθόνη. Αν ψάχνετε κάτι καινούργιο, μπορείτε να περιηγηθείτε σε κατηγορίες όπως δράση ή δράμα και να δείτε προτάσεις από τις κορυφαίες υπηρεσίες ροής – όλα σε ένα σημείο.
Ψάχνετε μια τηλεόραση που ταιριάζει με τον χώρο σας; Η σχεδόν χωρίς πλαίσιο οθόνη αυτής της Smart TV 4K ταιριάζει με κάθε εσωτερικό χώρο, ενώ τα λεπτά πόδια από μαύρο ματ υλικό κάνουν την οθόνη να φαίνεται σαν να αιωρείται. Η συσκευασία και τα ένθετα των προϊόντων μας είναι από ανακυκλωμένο χαρτόνι και χαρτί.
Το HDMI 2.1 σάς επιτρέπει να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κονσόλα σας, με γρήγορο παιχνίδι και ομαλά γραφικά. Η συσκευή διαθέτει επίσης υποστήριξη VRR, ενώ η ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης εισόδου ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα σας.
