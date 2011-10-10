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Μη διαθέσιμο πλέον
5FF2CMI/00
Κάθε φωτογραφία αφηγείται μια ιστορία
Προβάλετε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με την ποιότητα και το πλούσιο χρώμα των επαγγελματικών εκτυπώσεων! Ο ευκολότερος τρόπος προβολής ψηφιακών φωτογραφιών χωρίς PC. Το Philips 5FF2CMI PhotoFrame συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας με τον κομψό σχεδιασμό του.
Οθόνη LCD 14,2 εκ. (5,6")
Περ. προβολής 14,2 εκ. (5,6")
Οι λειτουργίες ευέλικτης προβολής σάς δίνουν την ελευθερία να εμφανίσετε τις φωτογραφίες σας μία κάθε φορά, ως μικρογραφίες για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση ή να δημιουργήσετε ένα slideshow με τις πιο αγαπημένες σας φωτογραφίες.
Πρόκειται για ένα εφέ slideshow το οποίο συγκεντρώνει διαφορετικές φωτογραφίες αυτόματα και τυχαία και τις προβάλλει σε μορφή κολάζ καταργώντας τα άκομψα περιθώρια που μπορεί να προκύψουν κατά την προβολή φωτογραφιών μικρότερου μεγέθους από το μέγεθος της οθόνης.
Η έγχρωμη οθόνη αναδεικνύει τις φωτογραφίες σας με ζωηρά και πραγματικά χρώματα παρουσιάζοντας φωτογραφίες με το ίδιο ευρύ φάσμα χρωμάτων που διαθέτουν οι εκτυπωμένες φωτογραφίες.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
3.0
από 5
1
Κριτική
coenVdg
10/10/2011
Nederland
Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen
De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.
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Η αξιολογηση έγινε για 5FF2CMI PhotoFrame