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Μη διαθέσιμο πλέον

PhotoFrame

5FF2CMI/00

3

| (1) Κριτική

Κάθε φωτογραφία αφηγείται μια ιστορία

Προβάλετε τις ψηφιακές σας φωτογραφίες με την ποιότητα και το πλούσιο χρώμα των επαγγελματικών εκτυπώσεων! Ο ευκολότερος τρόπος προβολής ψηφιακών φωτογραφιών χωρίς PC. Το Philips 5FF2CMI PhotoFrame συμπληρώνει τη διακόσμηση του σπιτιού σας με τον κομψό σχεδιασμό του.

Δείτε όλα τα οφέλη

Κάθε φωτογραφία αφηγείται μια ιστορία

  • Οθόνη LCD 14,2 εκ. (5,6")

  • Περ. προβολής 14,2 εκ. (5,6")

Αναπαραγωγή slideshow, μίας φωτογραφίας, μικρογραφιών ή εμφάνιση ρολογιού

Οι λειτουργίες ευέλικτης προβολής σάς δίνουν την ελευθερία να εμφανίσετε τις φωτογραφίες σας μία κάθε φορά, ως μικρογραφίες για γρήγορη και εύκολη αναζήτηση ή να δημιουργήσετε ένα slideshow με τις πιο αγαπημένες σας φωτογραφίες.

Διασκεδάστε με κολάζ: πολλαπλές φωτογραφίες σε μία προβολή

Πρόκειται για ένα εφέ slideshow το οποίο συγκεντρώνει διαφορετικές φωτογραφίες αυτόματα και τυχαία και τις προβάλλει σε μορφή κολάζ καταργώντας τα άκομψα περιθώρια που μπορεί να προκύψουν κατά την προβολή φωτογραφιών μικρότερου μεγέθους από το μέγεθος της οθόνης.

Τέλεια ψηφιακά χρώματα για ζωντανή και εντυπωσιακή προβολή φωτογραφιών

Η έγχρωμη οθόνη αναδεικνύει τις φωτογραφίες σας με ζωηρά και πραγματικά χρώματα παρουσιάζοντας φωτογραφίες με το ίδιο ευρύ φάσμα χρωμάτων που διαθέτουν οι εκτυπωμένες φωτογραφίες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.0

από 5

1

Κριτική

5
4
2
1

10/10/2011

Nederland

Nederland

Dit produkt heeft een mooi design maar prestaties vallen wat tegen

De steelstofzuiger kan goed worden gebruikt als kruimelzuiger. De stofzuiger is dan handig in gebruik, omdat je niet hoeft te bukken. Zodra het op te zuigen stof wat moeilijker wordt (bv gruis uit kalkmuur) is de kracht ontoereikend.

Η αξιολογηση έγινε για 5FF2CMI PhotoFrame

Η αξιολογηση έγινε για 5FF2CMI PhotoFrame

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.