Περισσότερο χρώμα, λεπτομέρειες και συγκινήσεις.
Αξιοποιήστε όλα όσα έχετε. Ζήστε μοναδικές εμπειρίες. Η Xtra σάς προσφέρει εκθαμβωτικές λεπτομέρειες και χρώματα, εξαιρετικό ήχο και καθηλωτικό Ambilight. Με ταινίες, σπορ, παιχνίδια, οι νύχτες δεν ήταν ποτέ πιο συναρπαστικές.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Οι τηλεοράσεις Ambilight είναι οι μοναδικές τηλεοράσεις με ενσωματωμένα φώτα LED στο πίσω μέρος που ανταποκρίνονται σε αυτό που παρακολουθείτε, βυθίζοντάς σας σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Αλλάζει τα πάντα: Η τηλεόρασή σας φαίνεται μεγαλύτερη και θα απολαμβάνετε περισσότερο τα αγαπημένα σας σπορ, ταινίες, μουσική και παιχνίδια.
Το σύστημα P5 της Philips προσφέρει εικόνες τόσο εκπληκτικές όσο και το περιεχόμενο που αγαπάτε. Οι λεπτομέρειες έχουν σαφώς μεγαλύτερο βάθος. Τα χρώματα είναι ζωντανά, ενώ οι τόνοι του δέρματος είναι πιο φυσικοί. Η αντίθεση είναι τόσο ευκρινής, που θα νιώθετε κάθε λεπτομέρεια. Η κίνηση είναι εξαιρετικά ομαλή.
Πιο έντονα χρώματα. Πιο ευκρινή λευκά. Πιο βαθιά μαύρα. Η τεχνολογία The Xtra Quantum Dot Mini-LED σάς προσφέρει φωτεινή, λεπτομερή εικόνα με αντίθεση εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας. Θα βλέπετε περισσότερα χρώματα από ποτέ. Επίσης, αυτή η τηλεόραση Ambilight είναι συμβατή με όλα τα κύρια φορμά HDR, ώστε να απολαμβάνετε περισσότερες λεπτομέρειες σε σκοτεινές και φωτεινές περιοχές.
Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να βρείτε όσα αγαπάτε με την πλατφόρμα TITAN OS για smart TV. Σας αρέσει μια σειρά; Μπορείτε να συνεχίσετε να την παρακολουθείτε απευθείας από την αρχική οθόνη. Αν ψάχνετε κάτι καινούργιο, μπορείτε να περιηγηθείτε σε κατηγορίες, όπως δράση ή δράμα, και να δείτε προτάσεις από τις κορυφαίες υπηρεσίες μετάδοσης ροής, όλα σε ένα σημείο.
Με τα ενσωματωμένα Dolby Vision και Dolby Atmos, οι ταινίες, οι εκπομπές και τα παιχνίδια σας έχουν απίστευτη εικόνα και ήχο. Δείτε την εικόνα όπως την εμπνεύστηκε ο σκηνοθέτης και ξεχάστε τις απογοητευτικές, σκοτεινές σκηνές που δεν φαίνονται! Ακούστε καθαρά κάθε λέξη. Απολαύστε ηχητικά εφέ σαν να συμβαίνουν γύρω σας.
Παίξτε χωρίς όρια και βυθιστείτε στον απίστευτο ρεαλισμό των QD MiniLED! Το HDMI 2.1, ο ταχύτατος ρυθμός εγγενούς ανανέωσης 120 Hz και η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση εισόδου προσφέρουν ομαλό παιχνίδι γρήγορης απόκρισης, εξαιρετικά ομαλή φυσική κίνηση και κορυφαία γραφικά. Η λειτουργία gaming του Ambilight προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις και, αν παίζετε παιχνίδια σε υπολογιστή, μπορείτε να απολαύσετε VRR 144 Hz μέσω HDMI.
Η μεταλλική βάση αυτής της The Xtra έχει κομψή εμφάνιση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ambilight για άμεσο ατμοσφαιρικό φωτισμό όταν οι οθόνες είναι απενεργοποιημένες. Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης αποτελείται από ανακυκλωμένο πλαστικό, στη συσκευασία μας χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.
Χάρη στην απρόσκοπτη συμβατότητα με τα Matter και Control4 μπορείτε να ενσωματώσετε εύκολα αυτήν την τηλεόραση 4K Ambilight στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε τον αποκωδικοποιητή της δορυφορικής ή καλωδιακής τηλεόρασης, ή για να ενεργοποιήσετε την Alexa που είναι ενσωματωμένη στην τηλεόραση. Επιπλέον, η τηλεόραση είναι συμβατή και με έξυπνα ηχεία Google.
Το ασύρματο οικιακό σύστημα της Philips με τεχνολογία DTS Play-Fi σάς επιτρέπει να συνδέεστε σε συμβατά soundbar και ασύρματα ηχεία στο σπίτι σας σε δευτερόλεπτα. Ακούστε ταινίες στην κουζίνα. Ακούστε μουσική όπου κι αν βρίσκεστε. Μπορείτε ακόμη και να δημιουργήσετε ένα σύστημα ήχου Surround home cinema, χρησιμοποιώντας την τηλεόραση Ambilight ως κεντρικό ηχείο.
