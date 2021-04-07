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558M1RY/00
Τα παιχνίδια κονσόλας περνάνε σε άλλο επίπεδο
Αυτή η οθόνη Momentum διαθέτει αξεπέραστο ήχο Bowers & Wilkins και ανεβάζει τα παιχνίδια κονσόλας σε άλλο επίπεδο. Απολαύστε τις επιδόσεις αυτής της πανέμορφης μεγάλης οθόνης. Απολαύστε συναρπαστικές στιγμές παιχνιδιού με βέλτιστο ήχο και εικόνα.
Momentum
55" (139,7 εκ.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Έξι λειτουργίες ήχου για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία παιχνιδιού, θέασης και ακρόασης. Sport & Racing: Δημιουργήστε μια ρεαλιστική εμπειρία, σαν να βρισκόσασταν εκεί, ενώ απολαμβάνετε παιχνίδια αθλητισμού ή αγώνων ταχύτητας. RPG και Adventure: Απολαύστε πλούσιο, ατμοσφαιρικό ήχο. Shooting και Action: Καθαρός, δυνατός και ρεαλιστικός ήχος που θα σας καθηλώσει. Παρακολούθηση ταινιών: Ενισχύστε την ηχητική επένδυση των ταινιών για συγκλονιστική, κινηματογραφική εμπειρία ακρόασης. Μουσική: Πιστός ήχος από την Bowers & Wilkins, που εξασφαλίζει επιδόσεις όπως ακριβώς τις είχε φανταστεί ο καλλιτέχνης. Εξατομίκευση: Μεταβείτε στο μενού EQ για να ρυθμίσετε τον ήχο σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Ο ήχος είναι τόσο τέλειος που πρέπει να ακούγεται χωρίς εμπόδια. Το soundbar της οθόνης Philips καλύπτεται από ένα ύφασμα ηχείου εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας ακόμη και στις πιο ζωντανές λεπτομέρειες να εκπέμπονται από το ηχείο στο δωμάτιο.
Το Αmbiglow προσδίδει μια νέα διάσταση στην εμπειρία προβολής. Η πρωτοποριακή τεχνολογία Αmbiglow βελτιώνει το περιεχόμενο δημιουργώντας ένα φωτοστέφανο γύρω από την οθόνη. Ο γρήγορος επεξεργαστής της αναλύει το εισερχόμενο περιεχόμενο εικόνας και προσαρμόζει συνεχώς το χρώμα και τη φωτεινότητα ώστε να ταιριάζει με την εικόνα. Ιδανική για να παρακολουθείτε ταινίες, αθλήματα ή για παιχνίδια, η τεχνολογία Αmbiglow της Philips προσφέρει μια μοναδική και καθηλωτική εμπειρία προβολής.
3.7
από 5
30
Κριτικές
07/04/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική χρωματική παλέτα.
Το χρησιμοποιώ κυρίως για ταινίες, πλοήγηση, office και ελάχιστα για soft gaming. Πολύ βολικό το τηλεκοντρόλ που την συνοδεύει ικανοποιητικά τα ηχεία αν και χρησιμοποιώ τα Β&Ο που έχει ενσωματωμένα το laptop που έχω συνδέσει με την type-c.Εξαιρετικό menu Θα ήθελα να ήταν 75 Hz αλλά σε καμία περίπτωση δεν κόβω αστέρι γιατί συνειδητά έκανα την αγορά ΑΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΛΕΞΩ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΤΗΝ MOMENTUM 55 INCH που λογικά πρέπει να είναι ένα οπτικοακουστικό θαύμα
Πλεονεκτήματα
Χρώματα-Φωτεινότητα-Ρυθμίσεις-Μενού-Συνδεσιμότητα-Τηλεκοντρόλ
Μειονεκτήματα
Hz
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB Οθόνη 4K HDR με Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-07
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB Οθόνη 4K HDR με Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2020-03-07
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Πλεονεκτήματα
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Μειονεκτήματα
Too large for PC use on a desk
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2020-01-24
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2020-01-24
Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Πλεονεκτήματα
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Μειονεκτήματα
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-07
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ημερομηνία χρήσης 2018-12-07
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.
BT. 709 / DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
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Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.