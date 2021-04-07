ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Energy Label Europe G
    Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Energy Label Europe G
    Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος
  • Φωτογραφία εναλλακτικού προϊόντος

Gaming MonitorΟθόνη 4K HDR με Ambiglow

558M1RY/00

3.7

| (30) Κριτικές

Τα παιχνίδια κονσόλας περνάνε σε άλλο επίπεδο

Αυτή η οθόνη Momentum διαθέτει αξεπέραστο ήχο Bowers & Wilkins και ανεβάζει τα παιχνίδια κονσόλας σε άλλο επίπεδο. Απολαύστε τις επιδόσεις αυτής της πανέμορφης μεγάλης οθόνης. Απολαύστε συναρπαστικές στιγμές παιχνιδιού με βέλτιστο ήχο και εικόνα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Τα παιχνίδια κονσόλας περνάνε σε άλλο επίπεδο

  • Momentum

  • 55" (139,7 εκ.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ενσωματωμένο γούφερ, μεσαίων/υψηλών συχνοτήτων και τουίτερ για κορυφαίο ήχο

Έξι λειτουργίες ήχου για να βελτιστοποιήσετε την εμπειρία παιχνιδιού, θέασης και ακρόασης. Sport & Racing: Δημιουργήστε μια ρεαλιστική εμπειρία, σαν να βρισκόσασταν εκεί, ενώ απολαμβάνετε παιχνίδια αθλητισμού ή αγώνων ταχύτητας. RPG και Adventure: Απολαύστε πλούσιο, ατμοσφαιρικό ήχο. Shooting και Action: Καθαρός, δυνατός και ρεαλιστικός ήχος που θα σας καθηλώσει. Παρακολούθηση ταινιών: Ενισχύστε την ηχητική επένδυση των ταινιών για συγκλονιστική, κινηματογραφική εμπειρία ακρόασης. Μουσική: Πιστός ήχος από την Bowers & Wilkins, που εξασφαλίζει επιδόσεις όπως ακριβώς τις είχε φανταστεί ο καλλιτέχνης. Εξατομίκευση: Μεταβείτε στο μενού EQ για να ρυθμίσετε τον ήχο σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Κάλυμμα από ύφασμα ηχείου εξαιρετικής ποιότητας της Kvadrat

Ο ήχος είναι τόσο τέλειος που πρέπει να ακούγεται χωρίς εμπόδια. Το soundbar της οθόνης Philips καλύπτεται από ένα ύφασμα ηχείου εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, επιτρέποντας ακόμη και στις πιο ζωντανές λεπτομέρειες να εκπέμπονται από το ηχείο στο δωμάτιο.

Η τεχνολογία Ambiglow εντείνει την ψυχαγωγία με ένα φωτοστέφανο

Η τεχνολογία Ambiglow εντείνει την ψυχαγωγία με ένα φωτοστέφανο

Το Αmbiglow προσδίδει μια νέα διάσταση στην εμπειρία προβολής. Η πρωτοποριακή τεχνολογία Αmbiglow βελτιώνει το περιεχόμενο δημιουργώντας ένα φωτοστέφανο γύρω από την οθόνη. Ο γρήγορος επεξεργαστής της αναλύει το εισερχόμενο περιεχόμενο εικόνας και προσαρμόζει συνεχώς το χρώμα και τη φωτεινότητα ώστε να ταιριάζει με την εικόνα. Ιδανική για να παρακολουθείτε ταινίες, αθλήματα ή για παιχνίδια, η τεχνολογία Αmbiglow της Philips προσφέρει μια μοναδική και καθηλωτική εμπειρία προβολής.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

3.7

από 5

30

Κριτικές

07/04/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική χρωματική παλέτα.

Το χρησιμοποιώ κυρίως για ταινίες, πλοήγηση, office και ελάχιστα για soft gaming. Πολύ βολικό το τηλεκοντρόλ που την συνοδεύει ικανοποιητικά τα ηχεία αν και χρησιμοποιώ τα Β&Ο που έχει ενσωματωμένα το laptop που έχω συνδέσει με την type-c.Εξαιρετικό menu Θα ήθελα να ήταν 75 Hz αλλά σε καμία περίπτωση δεν κόβω αστέρι γιατί συνειδητά έκανα την αγορά ΑΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΛΕΞΩ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΤΗΝ MOMENTUM 55 INCH που λογικά πρέπει να είναι ένα οπτικοακουστικό θαύμα

Πλεονεκτήματα

Χρώματα-Φωτεινότητα-Ρυθμίσεις-Μενού-Συνδεσιμότητα-Τηλεκοντρόλ

Μειονεκτήματα

Hz

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB Οθόνη 4K HDR με Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-07

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB Οθόνη 4K HDR με Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-07

24/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for Console gaming

I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars

Πλεονεκτήματα

Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good

Μειονεκτήματα

Too large for PC use on a desk

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2020-01-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2020-01-24

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product for price

Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.

Πλεονεκτήματα

Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)

Μειονεκτήματα

Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-07

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Ημερομηνία χρήσης 2018-12-07

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  2. Για βέλτιστη απόδοση εξόδου, να βεβαιώνεστε πάντα ότι η κάρτα γραφικών σας μπορεί να επιτύχει τη μέγιστη ανάλυση και το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης αυτής της οθόνης Philips.

  3. BT. 709 / DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976

  4. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  5. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  7. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.