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Μη διαθέσιμο πλέον

MomentumΟθόνη 4K HDR με Ambiglow

436M6VBPAB/01

3.7
| (30) Κριτικές

2 Βραβεία

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Απολαύστε ένα νέο επίπεδο ψυχαγωγίας με τη νέα οθόνη Momentum 4K HDR με τεχνολογία φωτισμού Ambiglow. Η επεκτάσιμη οθόνη 4K UHD με πιστοποίηση DisplayHDR 1000 προσφέρει εξαιρετικά καθαρή και ζωντανή ποιότητα εικόνας, που θα σας συναρπάσει από την πρώτη στιγμή.
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  • Momentum

  • 43 (42,51" / 108 εκ. διαγ.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

Ανάλυση UltraClear 4K UHD (3840x2160), για απόλυτη ακρίβεια

Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφήματά σας.

Η τεχνολογία MultiView επιτρέπει ταυτόχρονη διπλή σύνδεση και προβολή

Η τεχνολογία MultiView επιτρέπει ταυτόχρονη διπλή σύνδεση και προβολή

Η οθόνη MultiView της Philips με την εξαιρετικά υψηλή ανάλυση σάς δίνει πολλές επιλογές συνδεσιμότητας. Η MultiView επιτρέπει την ενεργή διπλή σύνδεση και προβολή για να μπορείτε να εργάζεστε σε πολλές συσκευές, όπως PC και notebook ταυτόχρονα, για σύνθετο multi-tasking.

DisplayHDR 1000 για πραγματικά ζωντανές λεπτομέρειες και ρεαλισμό

DisplayHDR 1000 για πραγματικά ζωντανές λεπτομέρειες και ρεαλισμό

Η οθόνη DisplayHDR 1000 με πιστοποίηση VESA προσφέρει μια εντελώς διαφορετική οπτική εμπειρία σε σχέση με άλλες οθόνες "συμβατές με HDR". Τα έντονα μαύρα και τα φωτεινά λευκά έρχονται σε αντίθεση με τα λαμπερά χρώματα και ζωντανεύουν λεπτομέρειες που δεν έχετε ξαναζήσει. Οι παίκτες μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τους εχθρούς που κρύβονται σε σκοτεινές γωνίες και σκιές, ενώ οι θεατές των ταινιών μπορούν να απολαύσουν μια πιο συναρπαστική και ρεαλιστική εμπειρία. Αυτή η οθόνη Philips Momentum διαθέτει αρκετές λειτουργίες HDR, καθεμία από τις οποίες έχει βελτιστοποιηθεί για διάφορα σενάρια χρήσης: παιχνίδι HDR, ταινία HDR και φωτογραφία HDR.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.7

από 5

30

Κριτικές

07/04/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική χρωματική παλέτα.

Το χρησιμοποιώ κυρίως για ταινίες, πλοήγηση, office και ελάχιστα για soft gaming. Πολύ βολικό το τηλεκοντρόλ που την συνοδεύει ικανοποιητικά τα ηχεία αν και χρησιμοποιώ τα Β&Ο που έχει ενσωματωμένα το laptop που έχω συνδέσει με την type-c.Εξαιρετικό menu Θα ήθελα να ήταν 75 Hz αλλά σε καμία περίπτωση δεν κόβω αστέρι γιατί συνειδητά έκανα την αγορά ΑΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΛΕΞΩ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΤΗΝ MOMENTUM 55 INCH που λογικά πρέπει να είναι ένα οπτικοακουστικό θαύμα

Πλεονεκτήματα

Χρώματα-Φωτεινότητα-Ρυθμίσεις-Μενού-Συνδεσιμότητα-Τηλεκοντρόλ

Μειονεκτήματα

Hz

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB Οθόνη 4K HDR με Ambiglow

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB Οθόνη 4K HDR με Ambiglow

24/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for Console gaming

I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars

Πλεονεκτήματα

Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good

Μειονεκτήματα

Too large for PC use on a desk

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product for price

Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.

Πλεονεκτήματα

Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)

Μειονεκτήματα

Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  2. Χαμηλή καθυστέρηση εισόδου, καλύτερος χρόνος &lt; 4 ms, σε ειδικές περιπτώσεις, βάσει μετρήσεων.

  3. Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

  4. Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2

  5. BT. 709 / DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976

  6. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.

  7. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  8. Περιοχή sRGB βάσει CIE1931

  9. 10 bit με 8 bit σε FRC