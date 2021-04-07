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Μη διαθέσιμο πλέον
436M6VBPAB/01
Momentum
43 (42,51" / 108 εκ. διαγ.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Αυτές οι οθόνες της Philips διαθέτουν πάνελ υψηλής απόδοσης για να σας προσφέρουν εικόνες ανάλυσης UltraClear 4K UHD (3840 x 2160). Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς εικόνες για επαγγελματικές λύσεις CAD, είτε χρησιμοποιείτε εφαρμογές γραφικών 3D είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφήματά σας.
Η οθόνη MultiView της Philips με την εξαιρετικά υψηλή ανάλυση σάς δίνει πολλές επιλογές συνδεσιμότητας. Η MultiView επιτρέπει την ενεργή διπλή σύνδεση και προβολή για να μπορείτε να εργάζεστε σε πολλές συσκευές, όπως PC και notebook ταυτόχρονα, για σύνθετο multi-tasking.
Η οθόνη DisplayHDR 1000 με πιστοποίηση VESA προσφέρει μια εντελώς διαφορετική οπτική εμπειρία σε σχέση με άλλες οθόνες "συμβατές με HDR". Τα έντονα μαύρα και τα φωτεινά λευκά έρχονται σε αντίθεση με τα λαμπερά χρώματα και ζωντανεύουν λεπτομέρειες που δεν έχετε ξαναζήσει. Οι παίκτες μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τους εχθρούς που κρύβονται σε σκοτεινές γωνίες και σκιές, ενώ οι θεατές των ταινιών μπορούν να απολαύσουν μια πιο συναρπαστική και ρεαλιστική εμπειρία. Αυτή η οθόνη Philips Momentum διαθέτει αρκετές λειτουργίες HDR, καθεμία από τις οποίες έχει βελτιστοποιηθεί για διάφορα σενάρια χρήσης: παιχνίδι HDR, ταινία HDR και φωτογραφία HDR.
Βραβεία
3.7
από 5
30
Κριτικές
07/04/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική χρωματική παλέτα.
Το χρησιμοποιώ κυρίως για ταινίες, πλοήγηση, office και ελάχιστα για soft gaming. Πολύ βολικό το τηλεκοντρόλ που την συνοδεύει ικανοποιητικά τα ηχεία αν και χρησιμοποιώ τα Β&Ο που έχει ενσωματωμένα το laptop που έχω συνδέσει με την type-c.Εξαιρετικό menu Θα ήθελα να ήταν 75 Hz αλλά σε καμία περίπτωση δεν κόβω αστέρι γιατί συνειδητά έκανα την αγορά ΑΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΑΛΕΞΩ ΘΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΤΗΝ MOMENTUM 55 INCH που λογικά πρέπει να είναι ένα οπτικοακουστικό θαύμα
Πλεονεκτήματα
Χρώματα-Φωτεινότητα-Ρυθμίσεις-Μενού-Συνδεσιμότητα-Τηλεκοντρόλ
Μειονεκτήματα
Hz
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB Οθόνη 4K HDR με Ambiglow
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB Οθόνη 4K HDR με Ambiglow
Mkp1986
24/05/2020
United Kingdom
Perfect for Console gaming
I purchased my Philips Momentum 43 4k monitor around 6 months ago and it has been fantastic. Its ideal for console gaming, especially with the PS4 Pro and Xbox One X and also with the upcoming PS5 and Series X this will be fantastic. There is literally no input lag which really helps in fast paced online shooting games, and the colour accuracy and HDR brightness brings more cinematic games to life. It's by far the best large gaming monitor for a console, I would probably go for a smaller size for PC gaming as sitting close to a desk with this size monitor could be difficult. I have a smaller 28 inch 144hz for PC use. This was purchased only to be used as a monitor for my consoles and it has been absolutely fantastic. Don't buy a 4k TV for console get yourself a great monitor like this I can 100% guarantee you won't regret it. 5 stars
Πλεονεκτήματα
Amazing picture, HDR, Low input Lag, Speakers are really good
Μειονεκτήματα
Too large for PC use on a desk
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Zaduvalo
07/01/2020
United Kingdom
Excellent product for price
Best choose for gaming and work. 60 Hz in 4K resolution is enough for most expensive PCs.
Πλεονεκτήματα
Price, colors, HDR 1000, responce, adaptive sync (helps for slower PC)
Μειονεκτήματα
Sometimes USB disconnets, Ones monitor doest turn on after sleep mode (power on/off helps), Slow volume regulation from remote control, Ambiglow only on bottom side
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Momentum 436M6VBPAB 4K HDR display with Ambiglow
Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse
Χαμηλή καθυστέρηση εισόδου, καλύτερος χρόνος < 4 ms, σε ειδικές περιπτώσεις, βάσει μετρήσεων.
Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt
Η γρήγορη φόρτιση συμμορφώνεται με το πρότυπο USB BC 1.2
BT. 709 / DCI-P3 Κάλυψη βάσει CIE1976
Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.
Περιοχή NTSC βάσει CIE1976
Περιοχή sRGB βάσει CIE1931
10 bit με 8 bit σε FRC