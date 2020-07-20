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Μη διαθέσιμο πλέον

BrillianceΟθόνη Curved UltraWide με βάση σύνδεσης USB-C

349P7FUBEB/00

3.8

| (4) Κριτικές

Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας

Δείτε περισσότερα και κάντε περισσότερα με την εξαιρετικά ευρεία κυρτή οθόνη 34" Philips Brilliance. Χάρη στην ευρεία κυρτή οθόνη Quad HD εξαιρετικής ευκρίνειας βρίσκεστε στο κέντρο της προσοχής, ενώ το USB-C για όλες τις χρήσεις και η βάση ρυθμιζόμενου ύψους δημιουργούν την απόλυτη σύνθεση

Δείτε όλα τα οφέλη

με το επαναστατικό USB-C

Απλοποιήστε τις συνδέσεις σας

  • P Line

  • 34" (86,36 εκ.)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων Ultra Wide-Color για πιο ζωντανές εικόνες

Η τεχνολογία Ultra Wide-Color προσφέρει ευρύτερο φάσμα χρωμάτων για πιο φωτεινές εικόνες. Το μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων της Ultra Wide-Color παράγει πιο φυσικές πράσινες, έντονες κόκκινες και βαθιές μπλε αποχρώσεις. Ζωντανέψτε την ψυχαγωγία και τις φωτογραφίες σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας με τα ζωντανά χρώματα της τεχνολογίας Ultra Wide-Color.

Όλες οι συνδέσεις μέσω ενός καλωδίου USB-C

Το νέο καλώδιο USB 3.1 Type-C με λεπτό βύσμα δύο όψεων προσφέρει εύκολη σύνδεση μέσω ενός καλωδίου. Το USB 3.1 εξασφαλίζει μεγαλύτερες ταχύτητες δεδομένων, 20 φορές πιο γρήγορες από το USB 2.0, επιτρέποντάς τη μεταφορά δεδομένων από HDD στον υπολογιστή σας γρηγορότερα από ποτέ. Απλοποιήστε την εγκατάστασή σας συνδέοντας όλα τα περιφερειακά στην οθόνη σας, όπως θα συνδέατε μια βάση σύνδεσης στο notebook με ένα καλώδιο, συμπεριλαμβανομένης της εξόδου βίντεο υψηλής ανάλυσης από τον επιτραπέζιο υπολογιστή στην οθόνη σας. Επιπλέον, το USB-C σάς επιτρέπει να τροφοδοτείτε και να φορτίζετε το notebook από την οθόνη, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον καλώδια τροφοδοσίας.

Εικόνες CrystalClear με UltraWide QHD 3440 x 1440 pixel

Αυτές οι οθόνες της Philips αποδίδουν εικόνες ανάλυσης CrystalClear, UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixel. Αξιοποιώντας τα πάνελ υψηλής απόδοσης με πλήθος pixel υψηλής πυκνότητας, ευρείες γωνίες προβολής 178/178, αυτές οι νέες οθόνες θα ζωντανέψουν τις εικόνες και τα γραφικά σας. Το φορμά UltraWide 21:9 επιτρέπει μεγαλύτερη παραγωγικότητα με περισσότερο χώρο για συγκρίσεις σε παράθεση και δυνατότητα προβολής περισσότερων στηλών υπολογιστικών φύλλων. Είτε χρειάζεστε λεπτομερείς πληροφορίες για επαγγελματικές λύσεις CAD-CAM, είτε εργάζεστε με τεράστια υπολογιστικά φύλλα, οι οθόνες της Philips προσφέρουν πεντακάθαρες εικόνες CrystalClear.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.8

από 5

4

Κριτικές

4
1

20/07/2020

Nederland

Nederland

DEZE PHILIPS CURVED MONITOR IS TOP

JUIST AANGESCHAFT EN ZEER TEVREDEN VAN? BEELD IS TOP

Μειονεκτήματα

GROOT

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-20

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349P7FUBEB Gebogen UltraWide-scherm met USB-C-dock

Ημερομηνία χρήσης 2020-06-20

10/10/2019

Suisse

Suisse

Stark

Überwältigende Auflösung. Monitor lässt sich nahezu um 180 grad drehen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349P7FUBEB UltraWide-Display: geschwungen, USB-C-Dockingstation

24/04/2020

Danmark

Danmark

Επαληθευμένος αγοραστής

Fin monitor til hjemme arbejde

Monitorer fungerer fint til hjemme arbejde, men er måske en smule mat i farverne ved sammenligning med det 4K display der er på den anvendte laptop. USB-C dock er ikke anvendelig hvis en kablet netværksforbindelse er påkrævet, hvilket er tilfældet på mange laptops der kun har en enkelt USB-C - Thunderbolt port. Har man brug for en rigtig dock funktion med netværk skal man vælge en anden model.

Πλεονεκτήματα

Funktionelt display

Μειονεκτήματα

Dock med begrænset funktionalitet

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-24

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Brilliance 349P7FUBEB Buet og ultrabredt display med USB-C-dock

Ημερομηνία χρήσης 2019-03-24

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Ακτίνα του τόξου της καμπυλότητας οθόνης σε χιλ.

  2. Η μέγιστη ανάλυση λειτουργεί για τις εισόδους HDMI, DP ή USB-C.

  3. Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

  4. Δραστηριότητες όπως η κοινή χρήση οθόνης και η on-line μετάδοση ήχου/εικόνας μέσω του Internet μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση του δικτύου σας. Το υλικό σας, το εύρος ζώνης δικτύου και η απόδοσή του θα καθορίσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας.

  5. Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.

  6. Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

  7. Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

  8. Περιοχή sRGB βάσει CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα AMD και το λογότυπο βέλους AMD, το AMD FreeSync™ και συνδυασμοί αυτών αποτελούν εμπορικά σήματα της Advanced Micro Devices, Inc. Άλλα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα δημοσίευση προορίζονται μόνο για σκοπούς αναγνώρισης και ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

  10. Δεν υποστηρίζεται USB-C έναντι του HDMI για το PIP/PBP ταυτόχρονα

  11. Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.