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Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED
Η κομψή σχεδίαση της σειράς Philips 4100 με Digital Crystal Clear αναδεικνύει υπέροχα τον χώρο σας. Απολαύστε ποιότητα εικόνας HD με Perfect Motion Rate και καθαρό ήχο, για μια απλή και υπέροχη εμπειρία ψυχαγωγίας.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED
DVB-T/C/S/S2
Ο οπίσθιος φωτισμός LED προσφέρει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, πανέμορφη εμφάνιση, αλλά και υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ολοζώντανα χρώματα.
Σκούρες, μυστηριώδεις και απίστευτα ανθεκτικές. Οι βάσεις της Philips σε μαύρο χρώμα ανεβάζουν την τηλεόρασή σας σε άλλο επίπεδο. Η ανθεκτική κατασκευή σε εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση αναδεικνύει την κομψότητα και το στυλ της νέας σας τηλεόρασης. Επιπλέον, με την ισχυρή στερέωσή τους, πραγματικά απορεί κανείς πώς κάτι τόσο μικρό μπορεί να κάνει τόσα πολλά.
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Wilhelmiina
15/07/2016
Suomi
Επαληθευμένος αγοραστής
Hyvä ostos
Olemme tyytyväisiä. Toimii hyvin kakkostelevisiona. Peruskäyttö ok. Kaikkia netissä olevia monipuolisia käyttöohjeita emnme vielä hallitse.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHK4101 Ultra Slim LED TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHK4101 Ultra Slim LED TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.