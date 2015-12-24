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Μη διαθέσιμο πλέον

4000 seriesΛεπτή τηλεόραση LED

32PHK4100/12

3.5

| (15) Κριτικές

Λεπτή τηλεόραση LED

Η ιδανική τηλεόραση για το παρόν και το μέλλον: λεπτή τηλεόραση LED Philips 4100 με Digital Crystal Clear. Απολαύστε ζωντανές εικόνες, καθαρό ήχο και όλες τις απαραίτητες δυνατότητες, όπως εύχρηστες επιπλέον θύρες USB και HDMI, και χαρείτε την τηλεόραση στο σπίτι.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

Με Digital Crystal Clear

Λεπτή τηλεόραση LED

  • 80 εκ. (32")

  • Τηλεόραση LED

  • DVB-T/C/S/S2

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

Ο σχεδιασμός ανοικτής βάσης δημιουργεί ένα εφέ ελαφρού κυματισμού

Μια τηλεόραση με μοντέρνες, εκλεπτυσμένες γραμμές αξίζει μια βάση που την υψώνει πάνω από τα συνηθισμένα. Γι' αυτόν το λόγο οι σχεδιαστές των τηλεοράσεων Philips δημιούργησαν αυτήν τη μοναδική ανοιχτή βάση που ταιριάζει όμορφα με τη διακόσμηση του σπιτιού σας.

Τεχνολογία Digital Crystal Clear: ακρίβεια που θα θέλετε να μοιραστείτε

Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας σαπουνόπερα, να παρακολουθείτε ειδήσεις ή να βλέπετε βίντεο με φίλους με την καλύτερη δυνατή αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

15

Κριτικές

24/12/2015

Nederland

Nederland

GOEIE TV EN GOEIE PRIJS

MOOI TV VOOR SLAAPKAMER kinderkamer keuken 2e tv erbij

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

24/08/2015

Deutschland

Deutschland

HD Hammer

Habe den Fernseher Tagelang mit anderen Geräten verglichen,ein Gerät das auch eine Idee billiger war kam in die engerer Wahl.Ich erkannte aber eine rotschwäche wo ich dachte alles nur Einstellungssache.Nach lagen hin und her mit der Fernbedienung erreichte ich aber keine Besserung.Ob mit Sättigung, Kontrast oder Farbtemperatur usw.ich nehme an alle Fernseher zeigten ein Bild über Bluray also hochwertige Bilder.Die Gesamtbrillianz und Schärfe stimmte meines Erachtens nur bei Phi....also mein Urteil stand fest,auch wenn ich später erkennen musste das die Ersteinstellung nicht ganz so einfach war !!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHK4100 Flacher LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHK4100 Flacher LED TV

11/08/2015

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

Scherp beeld en realistische kleuren.

Ik vind mijn tv fantastisch. Gemakkelijke bediening, mooi design, mooie kleuren en wat meer is, er is een USB poort aanwezig waardoor je via een externe schijf of stick naar je films kan kijken.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PHK4100 Slim LED-TV

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.