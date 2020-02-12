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Μη διαθέσιμο πλέον

5600 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

32PFS5603/12

3.7

| (106) Κριτικές

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED

Χαρείτε το λιτό και μινιμαλιστικό σχέδιο αυτής της λευκής τηλεόρασης Philips 5600. Η λεπτή και στρογγυλεμένη εμφάνισή της ταιριάζει άψογα με την εσωτερική σας διακόσμηση. Με ποιότητα εικόνας Full HD, αυτή η τηλεόραση είναι η ιδανική επιλογή για όποιον αναζητά την απλότητα.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

με Pixel Plus HD

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση Full HD LED

  • 80 εκ. (32")

  • Δείκτης απόδοσης εικόνας 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

USB για αναπαραγωγή πολυμέσων

Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.

Δύο είσοδοι HDMI και Easylink για ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα

Απαλλαγείτε από την ακαταστασία των καλωδίων χρησιμοποιώντας ένα μόνο καλώδιο HDMI που μεταφέρει σήματα εικόνας αλλά και ήχου από τις συσκευές σας στην τηλεόραση. Το HDMI χρησιμοποιεί μη συμπιεσμένα σήματα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη ποιότητα κατά τη μεταφορά από την πηγή στην οθόνη. Σε συνδυασμό με το Philips Easylink, θα χρειάζεστε ένα μόνο τηλεχειριστήριο για τις περισσότερες λειτουργίες στην τηλεόραση, τη συσκευή DVD ή Blu-ray, τον αποκωδικοποιητή ή το home cinema.

Full HD LED TV: εκθαμβωτικές εικόνες LED με απίστευτη αντίθεση

Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

106

Κριτικές

12/02/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Ότι πρέπει για την κρεβατοκάμαρα !!!

Εξαιρετική για τα λεφτά της. Την έβαλα στην κρεβατοκάμαρα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2019-01-12

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2019-01-12

20/03/2022

Italia

Italia

Υπάλληλος της Philips

Επαληθευμένος αγοραστής

Televisore molto valido

[Employee of philipsglobal] Ottimo televisore, tutto funziona perfettamente. Un buon acquisto

Πλεονεκτήματα

tutto perfetto

Μειονεκτήματα

nessuno

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2021-02-20

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2021-02-20

27/01/2022

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Qualità/prezzo

Buon prodotto di gamma, avendone provati altri prima dell'acquisto. Ottima l'assistenza Philips di cui ho avuto bisogno dopo pochi mesi problema risolto definitivamente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2021-07-27

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 5600 series 32PFS5603 TV LED ultra sottile Full HD

Ημερομηνία χρήσης 2021-07-27

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  5. Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.