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Μη διαθέσιμο πλέον
32PFK4101/12
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Η κομψή σχεδίαση της σειράς Philips 4100 με Digital Crystal Clear αναδεικνύει υπέροχα το χώρο σας. Απολαύστε ποιότητα εικόνας Full HD με Perfect Motion Rate και καθαρό ήχο, για μια απλή και υπέροχη εμπειρία ψυχαγωγίας.
80 εκ. (32")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Σκούρες, μυστηριώδεις και απίστευτα ανθεκτικές. Οι βάσεις της Philips σε μαύρο χρώμα ανεβάζουν την τηλεόρασή σας σε άλλο επίπεδο. Η ανθεκτική κατασκευή σε εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση αναδεικνύει την κομψότητα και το στυλ της νέας σας τηλεόρασης. Επιπλέον, με την ισχυρή στερέωσή τους, πραγματικά απορεί κανείς πώς κάτι τόσο μικρό μπορεί να κάνει τόσα πολλά.
Μοιραστείτε τη διασκέδαση. Συνδέστε το USB memory stick, την ψηφιακή κάμερα, το MP3 ή άλλη συσκευή πολυμέσων στη θύρα USB της τηλεόρασής σας για να απολαύσετε φωτογραφίες, βίντεο και μουσική, χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο πρόγραμμα περιήγησης περιεχομένου στην οθόνη.
Η ποιότητα της εικόνας έχει μεγάλη σημασία. Οι κλασικές τηλεοράσεις HDTV προσφέρουν αρκετά καλή ποιότητα, αλλά θέλετε κάτι παραπάνω. Τώρα μπορείτε να έχετε μοναδική λεπτομέρεια σε συνδυασμό με υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση και ρεαλιστικά χρώματα, για μια πραγματικά ρεαλιστική εικόνα.
3.8
από 5
22
Κριτικές
Anfurion
30/07/2021
Deutschland
Υπάλληλος της Philips
Upgrade firmware - Software version: 000.000.002.5
[Employee of philipsglobal] 32pfk4101_12_fus_ron die neueste Firmware-Version behebt die Probleme mit der Empfindlichkeit des Satelliten- und Kabeltuners. Danke dir
Πλεονεκτήματα
firmware update ok
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-30
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PFK4101 Ultraflacher Full HD LED TV
Ημερομηνία χρήσης 2019-07-30
Snipper
20/02/2018
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
mooie design, scherp beeld
T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Robin81
20/02/2018
Nederland
mooie design, scherp beeld
T is een Philips. dus betrouwbaar en goed. scherp beeld en goede handleiding
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFK4101 Ultraslanke Full HD LED-TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.