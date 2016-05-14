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  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
  • Φωτογραφία τηλεχειριστηρίου
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Μη διαθέσιμο πλέον

4000 seriesΛεπτή τηλεόραση LED Full HD

32PFK4100/12

3.8

| (36) Κριτικές

1 βραβείο

Λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Η ιδανική τηλεόραση για το παρόν και το μέλλον: λεπτή τηλεόραση LED Full HD Philips 4100 με Digital Crystal Clear. Απολαύστε ζωντανές εικόνες, καθαρό ήχο και όλες τις απαραίτητες δυνατότητες, όπως εύχρηστες επιπλέον θύρες USB και HDMI, και χαρείτε την τηλεόραση στο σπίτι.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

Με Digital Crystal Clear

Λεπτή τηλεόραση LED Full HD

  • 80 εκ. (32")

  • Τηλεόραση LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Χάρη στο εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα

Χάρη στο εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα

Στις κλασικές τηλεοράσεις το πλαίσιο περιβάλλει την οθόνη σαν κορνίζα. Αντιθέτως, οι δικές μας τηλεοράσεις έχουν ένα μοντέρνο και εξαιρετικά λεπτό πλαίσιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε μεγαλύτερη εικόνα.

Ο σχεδιασμός ανοικτής βάσης δημιουργεί ένα εφέ ελαφρού κυματισμού

Μια τηλεόραση με μοντέρνες, εκλεπτυσμένες γραμμές αξίζει μια βάση που την υψώνει πάνω από τα συνηθισμένα. Γι' αυτόν το λόγο οι σχεδιαστές των τηλεοράσεων Philips δημιούργησαν αυτήν τη μοναδική ανοιχτή βάση που ταιριάζει όμορφα με τη διακόσμηση του σπιτιού σας.

Τεχνολογία Digital Crystal Clear: ακρίβεια που θα θέλετε να μοιραστείτε

Για φυσική εικόνα από οποιαδήποτε πηγή, η Philips δημιούργησε το Digital Crystal Clear. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε την αγαπημένη σας σαπουνόπερα, να παρακολουθείτε ειδήσεις ή να βλέπετε βίντεο με φίλους με την καλύτερη δυνατή αντίθεση, χρωματική απόδοση και ευκρίνεια.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-7007370

Κριτικές

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3.8

από 5

36

Κριτικές

14/05/2016

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt

1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV

14/05/2016

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Philips 32PFK4000 hat sich bisher als ausserordentlich gut bewährt

1) Die erhoffte Geräteleistung erfüllt alle meine Erwartungen 2) Die Bedienung ist nach etwas Übung logisch u. somit sehr gut 3) Das äussere Erscheinungsbild ist meines Erachtens normal Bin angenehm überrascht !!!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 32PFK4100 Flacher Full HD LED TV

25/01/2016

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

brillanter Bildschirm gutes Preis/Leistungsverhältnis

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 4000 series 40PFK4100 Flacher Full HD LED TV

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.